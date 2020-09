北美│美國中古車「疫」外大漲

疫情期間消費者偏好駕車取代叫車, 加上成本考量與新車產量減少, 讓中古車供不應求,價格連帶節節走升。

往常不受重視的中古車,在新冠肺炎大流行期間意外變成搶手貨。市場需求激增也讓中古車價格水漲船高。

消費者大買中古車的原因包括不想在疫情期間搭乘火車、巴士等大眾運輸工具,或是向優步(Uber)叫車。部分買家出於財務考量,擔心經濟衰退工作可能不保,捨棄新車改買舊車。此外,汽車廠在春季停工約兩個月防疫,使得新車產量減少,皆助長中古車需求。

美國市場對中古車的需求大增,帶動價格急速上漲。根據美國勞工部公布,8月美國中古車價格勁揚5.4%,寫下1969年3月以來最大單月漲幅。

另據汽車資訊服務業者凱利藍皮書(Kelley Blue Book)統計,2月至8月間美國中古車平均價格揚升8.3%,至21,932美元,同期新車平均售價僅上升2%,達38,635美元。

汽車經銷商積極找車源

中古車買氣正熱,汽車經銷商必須努力尋找車源,像是張貼收購舊車廣告,或是致電民眾是否有意願出售家中的舊車。

根據汽車資訊網站Edmunds數據,經銷商6月出售120萬輛中古車和卡車,較一年前同期揚升22%,至少創下2007年以來最大單月升幅。

麻州汽車經銷商Silko Honda總裁西爾沃雷伯(Adam Silverleib)說:「中古車價格不跌反漲,我從未見過這種景象。」

西爾沃雷伯近期將一輛2017年、里程數2.2萬英里的本田Pilot,出售給克雷(Cray)夫婦。克雷家決定再添購一輛車,確保家人不必叫車,或是搭公共運輸工具。

克雷太太說:「我們以前都搭優步去餐廳,特別是和朋友聚會的時候,我們不想酒後駕車,但現在我們不再叫車了。」

西爾沃雷伯表示:「現在中古車實在太好賣了,低里程的中古車不會在經銷商停這裡留太久。在我們替汽車拍照放上網之前,車就已經賣出去了。」

美國中古車市現在最搶手的是低里程數的汽車或休旅車,價格比新車便宜許多,又適合帶家人在封城數月後出去兜兜風,透透氣。

買車的錢快可以買間房

目前美國新車售價比消費者願意支付的價碼高出不少。蘇德蘭(Susan Sutherland)本來打算購買新車,看到售價便讓她打消念頭,最後她買了2016年的日產Rogue。

蘇德蘭說:「我用4.2萬美元買下人生第一間房屋,我無法想像要用差不多的價格去買車。」後來她用1.35萬美元買下Rogue,並對這個決定相當滿意。

部分消費者選擇中古車是因為市面上的新車選擇並不多。汽車廠自3月底停工至5月中,目前雖然已經復工,但還沒有補足先前的流失產量。

根據汽車雜誌《汽車新聞》(Automotive News)數據,2020年前七個月美國汽車廠共生產660萬輛汽車,比2019年同期少了300萬輛。

Edmunds資深分析師考德威爾(Jessica Caldwell)表示,中古車熱賣會有結束的一天。汽車廠會趕上生產進度,新車會再度湧進經銷商處,誘人的行銷活動也會回籠。

