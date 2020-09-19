北美│美國中古車「疫」外大漲

疫情期間消費者偏好駕車取代叫車， 加上成本考量與新車產量減少， 讓中古車供不應求，價格連帶節節走升。

往常不受重視的中古車，在新冠肺炎大流行期間意外變成搶手貨。市場需求激增也讓中古車價格水漲船高。

消費者大買中古車的原因包括不想在疫情期間搭乘火車、巴士等大眾運輸工具，或是向優步（Uber）叫車。部分買家出於財務考量，擔心經濟衰退工作可能不保，捨棄新車改買舊車。此外，汽車廠在春季停工約兩個月防疫，使得新車產量減少，皆助長中古車需求。

美國市場對中古車的需求大增，帶動價格急速上漲。根據美國勞工部公布，8月美國中古車價格勁揚5.4％，寫下1969年3月以來最大單月漲幅。

另據汽車資訊服務業者凱利藍皮書（Kelley Blue Book）統計，2月至8月間美國中古車平均價格揚升8.3％，至21,932美元，同期新車平均售價僅上升2％，達38,635美元。

汽車經銷商積極找車源

中古車買氣正熱，汽車經銷商必須努力尋找車源，像是張貼收購舊車廣告，或是致電民眾是否有意願出售家中的舊車。

根據汽車資訊網站Edmunds數據，經銷商6月出售120萬輛中古車和卡車，較一年前同期揚升22％，至少創下2007年以來最大單月升幅。

麻州汽車經銷商Silko Honda總裁西爾沃雷伯（Adam Silverleib）說：「中古車價格不跌反漲，我從未見過這種景象。」

西爾沃雷伯近期將一輛2017年、里程數2.2萬英里的本田Pilot，出售給克雷（Cray）夫婦。克雷家決定再添購一輛車，確保家人不必叫車，或是搭公共運輸工具。

克雷太太說：「我們以前都搭優步去餐廳，特別是和朋友聚會的時候，我們不想酒後駕車，但現在我們不再叫車了。」

西爾沃雷伯表示：「現在中古車實在太好賣了，低里程的中古車不會在經銷商停這裡留太久。在我們替汽車拍照放上網之前，車就已經賣出去了。」

美國中古車市現在最搶手的是低里程數的汽車或休旅車，價格比新車便宜許多，又適合帶家人在封城數月後出去兜兜風，透透氣。

買車的錢快可以買間房

目前美國新車售價比消費者願意支付的價碼高出不少。蘇德蘭（Susan Sutherland）本來打算購買新車，看到售價便讓她打消念頭，最後她買了2016年的日產Rogue。

蘇德蘭說：「我用4.2萬美元買下人生第一間房屋，我無法想像要用差不多的價格去買車。」後來她用1.35萬美元買下Rogue，並對這個決定相當滿意。

部分消費者選擇中古車是因為市面上的新車選擇並不多。汽車廠自3月底停工至5月中，目前雖然已經復工，但還沒有補足先前的流失產量。

根據汽車雜誌《汽車新聞》（Automotive News）數據，2020年前七個月美國汽車廠共生產660萬輛汽車，比2019年同期少了300萬輛。

Edmunds資深分析師考德威爾（Jessica Caldwell）表示，中古車熱賣會有結束的一天。汽車廠會趕上生產進度，新車會再度湧進經銷商處，誘人的行銷活動也會回籠。

精句選粹

Used car prices have jumped during the pandemic as buyers worry about using public transit, hailing rides or tightened finances.

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