北美｜疫情促進兩代同堂

過去美國人成年即搬出家的情況不再! 新冠病毒肆虐期間,52%的美國年輕人與父母同住,反倒成為主流。

新冠病毒使得數百萬美國人、尤其是年輕族群,搬回家與家人同住。自今年初美國爆發疫情以來,18到29歲的年輕人居然有一半以上的人與父母同住,反倒成為主流,超越大蕭條(Great Depression)時期締造的紀錄。

Nations Lending Corporation執行長索科(Jeremy Sopko)表示,沒有人想要回家與爸媽住在一起,但財務情況因疫情而更加艱難,這些年輕人可能會花數年財務狀況才能恢復穩定,之後才有可能再次獨立。

根據皮尤研究中心(Pew Research Center)調查,7月份52%、過半數的年輕成人與父母或其中一人同住,高於今年2月的47%。皮尤研究中心是以人口普查局月份資料進行分析,發現此比率寫下歷來最高。

比率超越經濟大蕭條

該報告指出,「在2020年以前,與父母同住比率最高紀錄是在1940年,也就是大蕭條後期,當時48%的年輕成人與父母住在一起。其實在1930年代經濟大蕭條最嚴重的時候,此比率有可能更高,但現在無資料考究。」

從1940年代之後,年輕成人與父母同住的比率就節節下滑,到1960年代曾降至最低29%。

皮尤所定義的年輕成年人年齡界於18到29歲。該調查稱,7月份與父母同住的年輕成人達2,660萬人,比2月大增260萬人。

在經濟衰退時期,年輕成年人的生計尤其受到波及,因此比其他年齡族群更可能搬回家住。

據皮尤分析,以18到24歲的年輕人與父母同住的人數增長最顯著。

皮尤表示,「年輕人與父母住在一起的人數呈現廣泛性的成長,無論種族、男女、城鄉以及四大主要普查地區都見增長。」

值得一提的是,與父母同住的年輕人種族差異愈來愈小。皮尤專家指出,「過去幾十年來,年輕白人住在父母家的情況一直不像亞、非或拉丁裔年輕人那麼常見,但今年2月以來,差距已經逐漸縮小,因為年輕白人搬回家與雙親同住的人數增長比其他種族還多。

調查顯示,9%的年輕成人稱他們因新冠病毒疫情暫時或永久搬遷,另外10%的年輕成人搬回家住。至於因疫情而搬家的所有成人之中,約23%表示最大的原因在於大學校園關閉,18%表示是因為失業或其他財務考量。

事實上,18歲到24歲的年輕成人之中,許多原本就父母同住,但疫情讓這現象更加普遍,所占比率從2月的63%激增至7月的71%。

租屋市場受衝擊

美國房地產網站Zillow資深經濟學家楊恩(Cheryl Young)認為,年輕人搬回家住的趨勢升溫已對租屋市場造成影響,「我們估計搬回家與父母或祖父母同住的年輕人比去年同期高出逾300萬人,增幅約9%」。

楊恩表示,搬回家的人口中,Z世代、也就是18到25歲的族群占相當大的比率。尤其是Z世代族群原本有75%的比率為租屋者,一旦這些年輕人不租房子,市場上就會出現許多空屋庫存。

精句選粹

The coronavirus outbreak has pushed millions of Americans, especially young adults, to move in with family members.

延伸閱讀