歐洲｜英國紓困計畫喊停

隨著經濟快速從谷底反彈,英國政府決定在10月底終止紓困計畫, 成為歐洲第一個取消政府支持的國家, 但專家警告終止紓困的時機太快,恐讓經濟情勢逆轉惡化。

新冠肺炎爆發後英國經濟跳水,為了對抗經濟衰退危機,政府不惜血本推出大規模紓困方案,紓困重點擺在數百萬的勞工。如今,隨著經濟已見反彈,相關紓困計畫決定喊停,為歐洲第一個勇於取消政府支持的國家。

英國政府宣布,大規模的紓困計畫將於10月底結束,由於是歐洲第一個移除紓困的國家,因此英國此舉具指標意義,各國都在看在無政府的支持下,經濟能否重返正軌。

事實上,英國此一決定可說是相當冒險,政府是押寶經濟會走出疫情衰退谷底快速復原,讓那些大批無所事事的勞工找到新工作,而重現獲利的企業能擴大投資。

恐造成失業問題惡化

問題是英國可能面臨太早移除紓困的風險。英國紓困計畫的核心是支撐就業,結束紓困確實有可能會造成失業問題惡化,果真如此的話,消費支出可能轉疲,進而衝擊企業業績,並扼殺才剛起步的經濟復甦。

蘇格蘭精釀啤酒公司釀酒狗(BrewDog)董事華特(James Watt)說:「對於政府新冠病毒工作保留(紓困)計畫結束後的情勢發展,我非常非常地擔心。」

新冠肺炎大流行期間,美國政府斥資數千億美元對陷入困境的企業進行紓困,同時對失業勞工加發失業補助。相較之下,歐洲各國政府的作法則是鼓勵企業不要裁員,縱使這些勞工根本無事可做。

對於美國還是歐洲的紓困方法誰比較有效,目前尚無定論。但可以確定的是,在政府實施疫情管制及民眾為避免感染生活有所改變下,意味著全球經濟仍會持續低迷一段時間。

歐洲各國政府目前都面臨一個兩難的抉擇:是要持續重資搶救可能毫無未來的企業,還是馬上取消紓困,但後者可能面臨破產和失業激增的風險。

英國則已率先決定在10月底結束其最史上最大規模的紓困方案,對此經濟學家警告無疑是在走鋼索。新冠病毒工作保留計畫於4月啟動,迄今已幫助120萬家企業,總共有960萬名勞工薪資受到補貼,計畫付出的總成本達354億英鎊(470億美元)。

衝擊營運已復甦企業

若無政府的紓困,營收未回復正常水準或仍看壞未來幾個月營運前景的企業可能被迫裁員,這將會引發骨牌效應,衝擊原本營運已逐漸反彈的其他企業。

釀酒狗的華特說,該公司在英國的51家酒吧目前業績僅是新冠疫情爆發前的60%。在倫敦市中心,釀酒狗酒吧主要客群是下班後想放鬆一下的上班族,這些酒吧的業績甚至只有疫情爆發前的二成。

華特指出,在4月疫情大流行高峰期間,釀酒狗1,200名英國員工中有890人申請政府工作保留計畫,這是公司得以度過難關的主因,如今除95名員工未到班外,其餘絕大多數人都已復工。

根據英國國家統計局的一項調查,8月初英國約有13%的勞動力仍被強制休假,相當於約330萬勞工未復工。相比之下,英國國家統計局估計在3月至7月期間,英國共有73萬勞工遭裁員。

摩根大通經濟學家預估,英國紓困計畫喊卡後,失業人口料將增加180萬,將失業率從6月份的3.9%,一舉推升至9%。

針對政府終止紓困計劃的決定,輿論已出現批評的聲浪,包括智庫英國國家經濟和社會研究中心,該智庫警告,紓困方案提早撤除會讓失業率飆至10%。

精句選粹

U.K. gambles on end to covid-19 lifeline as other Europeans watch and wait.

延伸閱讀