歐洲｜疫情下的威尼斯影展

威尼斯影展在嚴密防疫措施下照常舉行， 儘管參展影片銳減，紅毯上星光黯淡， 但影展不喊卡對電影業及威尼斯觀光業復甦極具意義。

今年各大國際影展礙於新冠肺炎紛紛取消停辦，威尼斯影展成了少數例外，仍如期舉辦並於9月12日閉幕，但這也讓影展主辦單位負責人西庫托（Roberto Cicutto）每天都繃緊神經，擔心疫情再起迫使影展隨時喊卡，也怕旅遊禁令阻撓大明星和影迷共襄盛舉。

象徵復甦 賠錢也要辦



西庫托指出，今年辦影展注定賠錢，但照常舉行對受創的電影產業還有威尼斯這座城市，具有復甦的象徵意義，威尼斯遭受有記憶以來最慘澹的旅遊季節。

義大利為遏止疫情下令全國封鎖後，威尼斯飯店被迫暫時關閉，直到7月僅七成的飯店重新開張。威尼斯飯店業者協會會長史卡帕（Claudio Scarpa）說，又有10％的飯店為了影展重新開門迎客，但遺憾的是還是不及去年同期的盛況。

9月威尼斯飯店的訂房率僅45％，往年這個月通常一房難求全都訂滿，今年迄今威尼斯飯店營收相較去年同時間大減70％。

其中又以美國遊客流失最明顯，他們占威尼斯訪客的五分之一，但在當地的消費支出比多數他國遊客大方得多。史卡帕指出，少了俄羅斯、中國和中東觀光客，也讓威尼斯觀光業痛失收入。

為防影展成為防疫破口，主辦單位有套嚴格的預防措施，訪客在影展區域的八個入口須先量體溫，無論在室內或戶外都要戴口罩，影片放映時也得全程配戴。

嚴格防疫 限制措施多



此外，一般大眾或影評人參加影展皆須事先預約，戲院開放的進場人數不到容納量的一半，只提供線上購票避免排隊。最大的改變是，影迷不能簇擁在紅毯兩旁一睹大明星風采，攝影師捕捉名人鏡頭時須保持社交距離。

這些防疫措施有沒有用當下言之過早，但至少未立即傳出有與會人士染疫的消息。

影展特派員瓊斯（Emma Jones）指出，撇開線上預約系統初期出了些差錯不談，這次威尼斯影展比她預期中好。她表示：「那裡給人的感覺很安全，有保持社交距離，人人都戴上口罩。」

今年影展的重重限制並未讓影迷打退堂鼓。來自義大利北部的23歲工程師迪安納（Lorenzo Deiana）說：「這是我第五度來此朝聖，看我沒看過的電影，因為這些片子在大多數義大利城鎮都沒放映。」他開心回憶起五年前握到奧斯卡影帝丹佐華盛頓的手。

不過一些電影專業人士對今年的影展反應冷淡。第三度出席自家影展的威尼斯攝影師邦塔（Teresa Bonta）表示：「明星藝人和名流比以往看到的少了一大半。」自今年3月以來，國際影展大多因疫情停辦，包括法國坎城影展。每年10月登場的倫敦影展雖未取消，卻多改為線上進行。至於明年的奧斯卡頒獎典禮，預計延遲近二個月到4月25日。

標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）的資料顯示，今年上半歐洲電影票房收入年跌三分之二剩12億美元，無非是戲院配合防疫政策關閉數月所致。市調機構Comscore則指出，今年為止北美票房營收20億美元，去年全年114億美元。

精句選粹

Holding the film festival will serve as a sign of recovery for the battered movie industry and for the city of Venice.



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