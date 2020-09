歐洲｜疫情下的威尼斯影展

威尼斯影展在嚴密防疫措施下照常舉行, 儘管參展影片銳減,紅毯上星光黯淡, 但影展不喊卡對電影業及威尼斯觀光業復甦極具意義。

今年各大國際影展礙於新冠肺炎紛紛取消停辦,威尼斯影展成了少數例外,仍如期舉辦並於9月12日閉幕,但這也讓影展主辦單位負責人西庫托(Roberto Cicutto)每天都繃緊神經,擔心疫情再起迫使影展隨時喊卡,也怕旅遊禁令阻撓大明星和影迷共襄盛舉。

象徵復甦 賠錢也要辦



西庫托指出,今年辦影展注定賠錢,但照常舉行對受創的電影產業還有威尼斯這座城市,具有復甦的象徵意義,威尼斯遭受有記憶以來最慘澹的旅遊季節。

義大利為遏止疫情下令全國封鎖後,威尼斯飯店被迫暫時關閉,直到7月僅七成的飯店重新開張。威尼斯飯店業者協會會長史卡帕(Claudio Scarpa)說,又有10%的飯店為了影展重新開門迎客,但遺憾的是還是不及去年同期的盛況。

9月威尼斯飯店的訂房率僅45%,往年這個月通常一房難求全都訂滿,今年迄今威尼斯飯店營收相較去年同時間大減70%。

其中又以美國遊客流失最明顯,他們占威尼斯訪客的五分之一,但在當地的消費支出比多數他國遊客大方得多。史卡帕指出,少了俄羅斯、中國和中東觀光客,也讓威尼斯觀光業痛失收入。

為防影展成為防疫破口,主辦單位有套嚴格的預防措施,訪客在影展區域的八個入口須先量體溫,無論在室內或戶外都要戴口罩,影片放映時也得全程配戴。

嚴格防疫 限制措施多



此外,一般大眾或影評人參加影展皆須事先預約,戲院開放的進場人數不到容納量的一半,只提供線上購票避免排隊。最大的改變是,影迷不能簇擁在紅毯兩旁一睹大明星風采,攝影師捕捉名人鏡頭時須保持社交距離。

這些防疫措施有沒有用當下言之過早,但至少未立即傳出有與會人士染疫的消息。

影展特派員瓊斯(Emma Jones)指出,撇開線上預約系統初期出了些差錯不談,這次威尼斯影展比她預期中好。她表示:「那裡給人的感覺很安全,有保持社交距離,人人都戴上口罩。」

今年影展的重重限制並未讓影迷打退堂鼓。來自義大利北部的23歲工程師迪安納(Lorenzo Deiana)說:「這是我第五度來此朝聖,看我沒看過的電影,因為這些片子在大多數義大利城鎮都沒放映。」他開心回憶起五年前握到奧斯卡影帝丹佐華盛頓的手。

不過一些電影專業人士對今年的影展反應冷淡。第三度出席自家影展的威尼斯攝影師邦塔(Teresa Bonta)表示:「明星藝人和名流比以往看到的少了一大半。」自今年3月以來,國際影展大多因疫情停辦,包括法國坎城影展。每年10月登場的倫敦影展雖未取消,卻多改為線上進行。至於明年的奧斯卡頒獎典禮,預計延遲近二個月到4月25日。

標普全球市場情報(S&P Global Market Intelligence)的資料顯示,今年上半歐洲電影票房收入年跌三分之二剩12億美元,無非是戲院配合防疫政策關閉數月所致。市調機構Comscore則指出,今年為止北美票房營收20億美元,去年全年114億美元。

