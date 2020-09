中東｜沙國大興土木拚轉型

今年初疫情爆發後各國經濟活動一度停擺, 但沙烏地阿拉伯依舊大興土木推動都市開發計畫, 只為了加速經濟轉型。

今年3月新冠肺炎疫情擴散全球後,沙烏地阿拉伯確診人數持續攀升,令政府實施邊境管制及封城令。正當沙國多數勞工被迫禁足之際,首都利雅德近郊卻聚集了500多名外籍工人忙著打地基、安裝管線,與西方國家所有工程停擺的情景形成對比。

這些工人日以繼夜建造的正是號稱比迪士尼樂園多出1.5倍面積的休閒運動綜合遊樂區Qiddiya,將包含六旗主題樂園(Six Flags)、賽馬場、18洞高爾夫球場及其他運動休閒設施。

今年以來沙國有多項都市開發計畫都在疫情之下照常趕工,除了Qiddiya之外,還包括耗資5千億美元打造的未來城市Neom、大型野生動物保護區al-Ula,以及在紅海上打造媲美馬爾地夫的海島渡假村。

這些規模一個比一個大的開發計畫全是沙國王儲薩爾曼(Mohammed bin Salman)一手促成,目的是盡速推動沙國經濟轉型,不再單靠石油賺錢。

薩爾曼掌權以來便積極發展能源以外的產業,一方面是擔心能源需求逐漸走向綠能,另一方面是希望藉由新產業吸引更多外資推動國內經濟成長,而觀光及娛樂產業正是薩爾曼相中的兩大潛力產業。

疫外良機 開發加速進行



沙國在去年9月首度開放觀光簽證,至今年初疫情爆發前一共吸引50萬名外籍旅客到訪,但隨後便因疫情而實施邊境管制,就連宗教朝聖旅客也拒於門外。外界一度以為疫情造成的旅遊禁令及種種限制將使都市開發計畫一併停擺,不料薩爾曼反而將這段非常時期視為趕工的大好機會。

負責8千億美元利雅德都市發展計畫的利雅德市皇家委員會行銷長艾爾克拉什(Hosam Alqurashi)表示:「整體來說王儲要求的發展方向就是盡快盡力執行都市開發計畫,一刻不得停歇。我國已下定決心如期推動各項計畫,不會任意放慢腳步。」

高薪挖腳外籍人才

即便在沙國實施邊境管制後,政府依舊派專機從海外送來大批外籍工人及高薪挖角的外籍工程管理人員,並將這些人安置在工地旁的組合屋統一管理。一名離任的工程主管表示:「沙國政府明白表示,不接受管理就回家吃自己。」

薩爾曼如此心急不是沒有原因,畢竟近年歐美各國積極發展綠能及電動車,再加上疫情重創各國經濟連帶打擊油價,無論如何沙國都得減少依賴石油才是長遠之計。

今年第一季疫情尚未對經濟造成實質衝擊時,沙國國內生產毛額(GDP)已下滑1%,如今國際貨幣基金(IMF)更預期沙國今年GDP萎縮6.8%。

除了經濟成長減弱之外,沙國近年也不再受到外資青睞。2018年沙國記者哈邵吉(Jamal Khashoggi)在領事館被殺的消息更讓歐美震怒,諸如維珍集團董事長布蘭森(Richard Branson)等金主都暫緩沙國投資計畫。

沙國今年預算赤字占GDP比重將近13%,已超過IMF設定的新興市場標準,迫使政府縮減生活補助並將增值稅率調高二倍。儘管如此,薩爾曼加速推動重大開發案的決心不變。

