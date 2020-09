東北亞｜五花八門的股東優惠

日本投資人買股票不但看獲利、分紅,還特別重視股東優惠, 定期送折扣券、免費餐券、住宿券或送各地名產都很受歡迎, 因此網站有一大堆股東優惠排行榜,書店也可以買分析各家企業股東優惠的書。

日本上市公司為了吸引投資人,經常提供各式股東優惠。根據日本野村證券所做的股東優惠排行榜,第一名是「歐力士(Orix) ,歐力士擁有職業球團,跨足信託銀行、證券、保險、租賃、投資銀行、房地產、 環保新能源等業界。歐力士針對住日本國內、持有100股以上的股東,依持有股票的年數不同,贈送不同的日本各地名產。持有股東卡的看球賽、租車、住飯店、旅館等,利用該集團的相關企業設施都可享受折扣優惠。

第二名是「永旺」(AEON)金融、零售服務集團。持有100股以上的股東將獲得股東優待卡,在永旺超市等集團內商店購物時,依持股多寡獲得3%、4%、5%、7%不等折扣。每個月20、30日有客戶感謝日,在旗下超市購物可享5%折扣優惠。

第三名,創造餐廳控股(create restaurants)針對持有100股以上的股東,每年兩次提供旗下餐廳可使用之餐飲券。第四名,日本香菸產業(JT),連續1年持有100股以上的股東,可獲贈該集團的商品。第五名雲雀集團(SKYLARK GROUP)控股,半年贈送一次可在旗下餐廳用餐的股東優待卡。

優惠分紅不當投資依據



《日經電子報》報導,受疫情影響,股市行情的未來很難預測,股東優惠內容充實或分紅多的股顯得十分有魅力。理財專家中里邦宏指出,若光看股東優惠或分紅,「很容易遭遇意想不到的股價下跌,而處於本末倒置的狀態」。

中里指出,常聽到「朋友用股東優惠折扣券請我吃飯」「朋友在社群網站發文介紹股東優惠商品,覺得好羨慕」等。股東優惠只是企業對股東的謝禮,多是用來購買該公司產品或服務的禮券或折扣券,還有米、現金卡等,花樣很多。

要提醒投資人的是,不能光憑股東優惠判斷投資目標股,投資股票主要目的是為了獲利,股東優惠只能當作贈品,是額外的好處。如果以此判斷該買哪些股,極可能因小失大。

釐清財務狀況為根本

今年2月起,日本許多企業受新冠肺炎影響而倒閉,有些投資人投入的資金幾乎都打水漂。避免這樣的情況發生,買股票前要先確認投資對象的財務狀況,最基本要確認「營業利潤」,看公司本業獲利是否有成長,其次是「自己資本比率」,看公司財務的穩定性。

營業利潤方面,若業績下滑,要確認是不是單單因為疫情影響,還是疫情發生前業績就有下滑傾向,如果疫情前就虧損,業績要恢復恐怕更困難。

在「自己資本比率」方面,就是看破產的風險,也是資金周轉運用的指標。依業種而有所不同,通常自我資本比率在30%以上,財務就算是穩定。

即使紅利增加,股票價格大跌的例子也很多。日本香菸產業今年8月的股息收益率約7.8%,股東優惠也很不錯,但原因是2015年以後,紅利持續增加,股價卻跌到半價以下。

樂天證券8月的股東優惠排行榜第一名仍是歐力士,第二名則是日本航空,依持股的多少,提供國內線50%的折扣優惠券。不過,日航2020年第一季國際線幾乎全面停擺,淨損達937億日圓,上季每股還有55日圓的中間紅利,9月則無分紅,今後股價恐會再下跌。

樂天證券分析,9月股東優惠受歡迎的大多是因疫情影響股價大跌的航空業、外食產業。部分外食產業今年6月業績已恢復到去年同月的70%至80%,但7月後日本確診數大增,今後景氣還很難預測,不少股東也還在觀望。

精句選粹

One interesting thing about investing in Japan is that many companies give special gifts to their shareholders.



