大陸｜線上棋牌遊戲公司賺翻

打麻將、玩撲克牌遊戲「鬥地主」等， 雖然在政策上受到各種限制，市場上也因為涉賭而問題頻傳， 但作為大陸民眾熟悉的休閒娛樂方式，依然存在龐大的商機。

在新冠肺炎疫情期間，實體棋牌室關閉，促使上網打麻將、「鬥地主」成為不少大陸民眾的休閒娛樂方式。這對姚記科技、中至科技等線上棋牌遊戲公司而言，是一次難得的商機。

新浪財經報導，有「大陸撲克第一股」之稱的姚記科技以生產撲克牌起家，歸屬於印刷業。直到2018年起，該公司透過收購成蹊科技、大魚競技等公司，正式進軍線上遊戲產業。據姚記科技財報指出，自家手遊「小美鬥地主」2020年1月11日正式上線，並於春節期間在iOS遊戲免費榜排名第一。

毛利率超高 逾90％

此外，姚記科技2020年上半年營收為人民幣（下同）10.2億元，年增24.38％，淨利暴增436.7％至8億元。值得注意的是，該公司撲克牌毛利率僅25.18％，但遊戲業務卻高達96.12％。

另一方面，開發出「微樂江西麻將」等線上遊戲的家鄉互動（廈門）公司，於2020年上半年推出53款新麻將遊戲玩法，以及12款新撲克遊戲玩法等，藉由「新鮮感」吸引大批玩家嘗鮮。該公司上半年每日有600萬人上線玩遊戲，年增9.2％，其中有480多萬人付費，年增21.8％。

至於研發出205款本土化麻將及撲克牌玩法的中至科技，近日再度向港交所遞交招股書，這是該公司兩年內第三度向港股市場叩關。此前，中至科技曾於2019年7月3日首次向港交所遞交招股書，但等待六個月後未果。2020年1月13日，該公司再次進軍港交所，但依舊無疾而終。

中至科技力爭在港上市的自信源於賺錢能力。據該公司招股書顯示，自2017年至2020年4月30日期間，該公司毛利率分別達到90.9％、91.9％、92.4％、94.5％，大多來自於中至科技開發的私人遊戲房卡與虛擬產品銷售。

報導稱，較低的開發門檻與營運成本，使得棋牌遊戲成為一本萬利的生意。甚至毫無遊戲產業經驗的「門外漢」也能透過市面上的棋牌遊戲代開發公司製作一款遊戲。根據一位代開發公司銷售人員指出，開發最基礎的一套遊戲程式僅需花費4萬元。

一本萬利 不須砸大錢更新

同時，棋牌此一遊戲類型，又屬於非消耗性遊戲，與二次元、角色扮演等玩法截然不同。在角色扮演類遊戲中，玩家第一次打「魔王」時會感到驚奇，或許還會進行第二、第三次挑戰，但通常不可能會挑戰數十次以上。為了保持玩家的新鮮感，遊戲公司必須頻繁更新遊戲內容。

由於棋牌類遊戲不會出現內容消耗的情況。基於玩家每局所拿到的牌，以及出牌情況都完全不同，面臨的戰況千變萬化，因此根本不會存在「沒有新撲克牌加入，玩家會厭倦鬥地主」的情況。因此，棋牌遊戲公司也無須花費大成本投入到後續更新當中。

此外，具有大陸官方背景的中國音數協遊戲工委（GPC）所公布的報告顯示，2020年上半年大陸遊戲產業規模續創新高，實際銷售收入年增22.34％至1,394.9億元。報告並預測，接下來大陸遊戲產業將加速向精細化、精品化轉變，內容品質更加健康、優質等，遊戲產品數量雖然下降，但產品品質與收益將持續提高。

有分析指，上述報告帶給遊戲業界一個清晰訊號，棋牌遊戲本身並沒有「罪」，有罪的是「涉賭」。

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