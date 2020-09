東北亞｜疫情中的喝咖啡亂象

韓國因為受到疫情影響,非醫療相關產品的進口量,幾乎是全面衰退, 獨獨咖啡豆的進口量是逆勢成長, 是韓國人特愛喝咖啡?還是另有原因?

今年以來,受到疫情影響,除了醫療相關產品,進口到韓國的商品幾乎全面衰退,獨獨咖啡豆進口量是創下史上最高紀錄,依據韓國關稅廳統計,今年前七個月咖啡豆進口量較去年同期成長5.37%,顯然,韓國人沒有因為疫情而少喝咖啡。

關稅廳的統計數字,連韓國人都不禁問道:「韓國人是有多愛喝咖啡?」

韓國咖啡豆進口創高

韓國人有多愛喝咖啡,眼前沒有科學數據,但是從韓國政府的防疫措施中,可以找到為何咖啡豆進口量能創歷史新高的佐證。

從8月14日至8月28日止,韓國確診病例累計超過4,600多例,韓國的疫情指揮中心宣布從8月30日起至9月6日止,首都圈、也就是包括首爾、仁川、京畿道等地區,啟動「2.5級」社交距離的防疫措施。

「2.5級」顧名思義,就是2級的「加強版」,韓國的防疫措施分為3級。1級,是民眾自覺遵守生活防疫守則下進行正常社會、經濟活動;2級,是禁止室內50人、室外100人以上群聚活動;3級,是禁止10人以上群聚活動,並啟動遠距上課、居家辦公等。

2.5級可說是「2級以上3級不滿」的應變措施,既不是原有的2級,又不能嚴過3級,於是韓國的疫情指揮中心提出了相對新的限制措施。

其中,有一項是「連鎖」型咖啡店,不分時段都禁止客人內用,只能外送、外賣及客人外帶。但是,非「咖啡」為名的連鎖店,例如烘焙、冰淇淋等,則允許客人可以內用到晚上9時,晚上9時過後到隔天清晨5時,就只能外賣。

於是,8月30日「2.5級」防疫措施實施首日的下午茶時間,京畿道城南市盆唐區的咖啡一條街上看到令人啼笑皆非的畫面:星巴克咖啡店裡空無一人,即使偶然有客人上門,也很快的因為不能內用而拉長了臉離去。

但是,離星巴克不到180米遠的巴黎貝甜則呈現完全相反的場景:人滿為患。巴黎貝甜也有賣咖啡,但是,因為是「烘焙」連鎖店,不是「咖啡」連鎖店,因此,從清晨5時至晚上9時可以內用,於是無法在星巴克內喝咖啡的人也就轉而到巴黎貝甜喝咖啡…。

這也讓不以咖啡為主、但有賣咖啡的各式連鎖店的來客人數與銷售額雙雙倍增。

當然,韓國的疫情指揮中心在輿論批評、商家反彈下,9月4日再次宣布2.5級社交距離的防疫措施將再延長一周至9月13日時,限制範圍從咖啡連鎖店擴及烘焙、冰淇淋及冰品等連鎖店,不論時段都不能內用,只能外送、外賣及客人外帶。

連鎖店限制內用 人潮移轉

但是,酒吧、獨立的咖啡店(也就是自營、個人咖啡店)、非連鎖的麵包坊等,依然可以在清晨5時至晚上9時內用。可以想見,人潮與消費又會移轉到有賣咖啡又有坐位的麵包坊、個人咖啡店,如果酒吧有賣喝咖啡,相信韓國人也是有可能到酒吧喝咖啡去。

雖然不知道韓國人是有多愛喝咖啡?但是,至少明白了咖啡豆進口量,為何可以不受疫情的影響,持續成長了。

精句選粹

Restaurants, bars as well as standalone coffee shops and bakeries can offer normal services-or allow customers to eat and drink inside the stores-until 9 p.m., after which they can only provide takeout until 5 a.m..

