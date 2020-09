北美｜矽谷企業想出走

新冠肺炎促使科技業者和員工思考定居矽谷的必要性。 Palantir將總部遷至科羅拉多州的丹佛市, 為科技業出走矽谷的最新例證。

美國數據分析公司Palantir日前決定將公司遷離矽谷,由加州帕羅奧圖(Palo Alto)移至科羅拉多州的丹佛,為傳言已久的科技業出走潮寫下最新例證。科技業日漸青睞丹佛,臉書、亞馬遜和谷歌等科技巨擘皆已在丹佛設立據點。

Palantir執行長卡普(Alex Karp)對矽谷的批評向來不假辭色,外界對Palantir搬遷總部一事也不感意外。

卡普曾向投資人表示,矽谷是由不知社會如何組織,什麼叫做正義的工程精英所組成。他強調Palantir雖然在矽谷創立,但信奉的價值和承諾與矽谷科技業大不相同。

科技業進駐矽谷帶動房價和物價水漲船高,企業有意自舊金山灣區出走的傳言多年來不絕於耳,而新冠肺炎成為遠離矽谷的催化劑。居家防疫期間,科技業率先允許員工在家工作,激起產業界思考是否有必要讓員工留在舊金山或紐約等生活費昂貴的都會區。

長期在家工作可行

疫情讓愈來愈多企業認同長期在家工作的構想。谷歌母公司Alphabet與臉書8月宣布延長在家工作時間,分別延至2021年6月與7月。總部位在舊金山的推特和Slack亦表示,員工可以無限期在任何地點工作。

不僅是Palantir相中丹佛,包括臉書、亞馬遜、谷歌、Salesforce、Slack、羅賓漢(Robinhood)在內的科技業者,早已在丹佛都會區設立辦公室,而推特2017年在丹佛西北部的波德(Boulder)設立據點。

丹佛成新寵

丹佛都會區經濟開發組織執行長阿曼特(J. J. Ament)說:「許多事情能在遠端,或是鄰近舊金山灣區、鄰近波士頓…的地方完成,不必日日守在矽谷。」此外,就實體層面而言,丹佛位在美國的中間位置,商務旅行也十分便捷。

根據美國房地產網站Zillow數據,近幾個月丹佛、鳳凰城和奧斯汀的房屋銷售速度加快。截至8月1日止的一年,上述城市的房屋中間價上漲6.6%,而舊金山的房價下跌5%。

線上學習新創公司Lambda School共同創辦人暨執行長奧爾雷德(Austen Allred)表示:「現在房貸利率極低,房價很便宜,舊金山灣區的頭款能在其他地方買下一間房屋。」

企業總部搬遷 牽動房市

房地產開發管理公司Kairoi Residential管的理合夥人卡斯帕雷克(Sam Kasparek)表示:「丹佛的房市長期看漲,美國員工現在可以在遠端工作,許多人可能會選擇丹佛。丹佛的物價比美國東西岸城市更親民,生活方式也更棒。」

根據房地產經紀公司Redfin數據,帕羅奧圖房屋均價是275萬美元,相較之下,目前丹佛的房屋平均成本僅46萬美元。

此外,丹佛商辦的租金只要舊金山的1/3,科羅拉多州的企業稅率僅4.6%,大約是加州的一半。

人才也是科技業看中丹佛的原因之一。根據美國財經網站24/7 Wall Street統計,丹佛和波德是美國前15大理工科人才市場。

