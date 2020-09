北美｜紐約豪宅不堪「疫」擊

紐約市豪宅市場遭新冠肺炎疫情危機衝擊之前, 其銷售量與價格早已承受下跌壓力。

美國爆發新冠肺炎疫情危機後,紐約市成為重災區之一,促使居民紛紛逃離讓當地房市大受衝擊,尤其對豪宅市場打擊的嚴重程度,甚至被外界認為超過2008年金融危機和911事件,因為不少豪宅近期成交價,較2016年高峰期腰斬。

紐約市除了中古豪宅價格大跌外,在切爾西區落成不久的著名頂級豪華公寓大樓Getty Residences價格,受疫情打擊也幾乎腰斬。像其一個四房逾百坪單位原本售價1,950萬美元(約台幣5.7億),到8月時已大減46%至1,047.5萬美元。

負責Getty的建商Victor集團合夥人柯洛力克(Ran Korolik)說,現在必須辦一些相當花俏的宣傳與活動才能吸引注意。即使自己不得不降價15%或20%,但往往會有人來議價時,在已降價的基礎上要求再降價15%或20%。

銷量年減逾五成

在疫情危機之前,紐約市豪宅市場的銷售狀況和房價早已承受下跌壓力。房地產公司Douglas Elliman豪宅經紀人亞歷山大(Tal Alexander)說,紐約市豪宅買氣不是突然下滑,而是過去兩年來已經在走下坡。賣家必須一再降價求售。

據不動產資訊網UrbanDigs資料,曼哈頓住宅銷售量在3月23日~8月16日之間,較去年同期腰斬56%,售價在400萬美元或以上的豪宅,在此期間內的銷售量更暴跌67%,這些慘況都是前所未見。

Douglas Elliman資料顯示,第二季紐約市房屋新上市數量年跌21%,售價在400萬美元或以上的豪宅量更年跌近35%。期間豪宅的成交價平均年跌約11%。

紐約市第二季房市下滑,主要受嚴厲封閉防疫措施拖累。像禁止個人現場展示物件的規定就嚴重打擊買氣,因為房仲要親自帶客戶參觀才有機會賣掉房子。黑人佛洛伊德(George Floyd)因警暴致死,觸發連串示威與暴動,讓房市雪上加霜。

新豪宅稅 有錢人卻步

除此之外,許多房仲業者指出曼哈頓房屋銷售熱度,過去在總統大選年是無可避免地放緩,可能跟政治上的不明確因素讓買家猶豫不決。部分房仲認為紐約市近期實施的新豪宅稅讓買家卻步。

紐約州長郭謨(Andrew Cuomo)說,許多有錢人因疫情關係而跑到像漢普頓或棕櫚灘等度假勝地,目前仍沒有返回跡象。由於有錢人的稅金是紐約州重要財政收入來源,因此反對進一步向富人課稅,避免把他們趕走而不回來。

柯洛力克說,現在許多房仲找客戶問候一下近況時都經常找不到人,畢竟不管窮人或富人都有機會染上新冠肺炎,因此房仲根本不知道自己的客戶是否因病去世或已染病,或受疫情影響而沒有收入來源。

目前紐約市的新建案大打折扣來促銷,因為建商目前有大量單位在手,必須趕緊賣出單位變現來償還銀行貸款。

柯洛力克說,對於那些在2016年後動工蓋新建案的建商來說,只要能賣出大部分單位就已經很幸運,因為就目前情況來看,根本無法全部賣掉。

紐約房產行銷公司Corcoran Sunshine總經理費雪(Beth Fisher)說,在疫情衝擊下,大部分建商心態也愈來愈務實,他們接受現在已無法透過新建案來賺大錢的事實。他們目前只希望市場逐步降溫,讓自己不至於被市場淘汰。

精句選粹

The crisis comes at a time when sales and prices in the luxury market were already uder pressure.

