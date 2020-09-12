中美｜墨國學童看電視上課

墨西哥電視課程每天播放18小時， 授課對象涵蓋幼稚園到高中生， 目前各級學生每日上課僅約2.5小時。

墨西哥新冠疫情嚴重、死亡人數超過6萬人，該國政府認為貿然復學過於危險，但全國各地網路分布不均難以實施遠距教學，於是決定將課程搬上電視台播放，讓逾3千萬名學童能持續學習，學業不至於中斷。

墨西哥教育部官員表示，這些電視課程在網路也能看到，只不過是次要管道，畢竟不是所有家庭都能連上網路。

墨國公共電視與四家民營電視台將合作轉播這些課程，他們每天在未使用的數位頻道上播放18小時課程、中間沒有安插廣告，對象涵蓋幼稚園到高中生。為了容納各級課程，各階段學童每日僅上課約2.5小時。

逾九成 家庭擁有 電視

據墨國統計局2019年調查顯示，該國約93％的家庭擁有電視機，但能夠上網的比例僅56％，且速度緩慢、經常斷線，而擁有電腦的家庭只有44％。

墨國依賴電視播放學校課程，凸顯該國網路不夠普及與社會貧富不均問題，而巴西、哥倫比亞與智利等其他拉美國家同樣將電視納為遠距教學一部分，只不過仰賴電視程度較低。

墨西哥蒙特雷科技大學（Tecnologico de Monterrey University）教育專家費南德茲（Macro Fernandez）表示，墨國政府其實沒什麼選擇，畢竟該國網路普及率太低、擁有電腦的學生太少，儘管公共電視台覆蓋率僅有七成，但總比什麼都不做好。

教學缺互動 效果存疑



教育部官員坦承，電視課程並非最好的教學方式，畢竟電視是欠缺互動的「冷媒體」。這也是他們將每堂課程減少至20分鐘的原因，希望在這段時間內盡量維持學生注意力，不至於讓他們感到無聊乏味。

部分家長擔憂，光看電視而無面授課程，學童恐難以融會貫通課程內容，進而導致學業退步。家裡有三名孩童的家長維利拉高梅斯（Yaolis Villagomez）表示：「他們可能有看電視但沒吸收內容。」

墨西哥東南部恰帕斯州（Chiapas）一間學校校長菲格羅亞（Elizabeth Figueroa）表示，該校會透過通訊軟體WhatsApp與家長溝通，並在每堂電視課程後交代作業並聽取學生回饋，同時安排課後活動強化學習。

但菲格羅亞個人對於電視上課模式也有疑慮。她表示，墨國鄉村地區多數人生活貧苦，她的150個學生裡三成家中沒有電視，因為他們父母在疫情期間必須變賣電視才能度過經濟難關，而這些家長忙著外出工作，經常留小孩自己在家，當然也不可能監督功課進度。她表示：「若節目不好看，小孩馬上會轉台。」

事實上，墨西哥民眾每天平均看電視時間超過五小時，時數在全球名列前茅。專家表示，墨國政府決定利用電視播放學校課程，可能提高民眾觀看電視的時間，進而危害到民眾健康，畢竟久坐不動正是該國民眾肥胖、罹患心血管疾病與糖尿病比例極高的原因。

精句選粹

Mexico’s solution to the Covid-19 educational crisis: put school on television.



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