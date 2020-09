中美｜墨國學童看電視上課

墨西哥電視課程每天播放18小時, 授課對象涵蓋幼稚園到高中生, 目前各級學生每日上課僅約2.5小時。

墨西哥新冠疫情嚴重、死亡人數超過6萬人,該國政府認為貿然復學過於危險,但全國各地網路分布不均難以實施遠距教學,於是決定將課程搬上電視台播放,讓逾3千萬名學童能持續學習,學業不至於中斷。

墨西哥教育部官員表示,這些電視課程在網路也能看到,只不過是次要管道,畢竟不是所有家庭都能連上網路。

墨國公共電視與四家民營電視台將合作轉播這些課程,他們每天在未使用的數位頻道上播放18小時課程、中間沒有安插廣告,對象涵蓋幼稚園到高中生。為了容納各級課程,各階段學童每日僅上課約2.5小時。

逾九成 家庭擁有 電視

據墨國統計局2019年調查顯示,該國約93%的家庭擁有電視機,但能夠上網的比例僅56%,且速度緩慢、經常斷線,而擁有電腦的家庭只有44%。

墨國依賴電視播放學校課程,凸顯該國網路不夠普及與社會貧富不均問題,而巴西、哥倫比亞與智利等其他拉美國家同樣將電視納為遠距教學一部分,只不過仰賴電視程度較低。

墨西哥蒙特雷科技大學(Tecnologico de Monterrey University)教育專家費南德茲(Macro Fernandez)表示,墨國政府其實沒什麼選擇,畢竟該國網路普及率太低、擁有電腦的學生太少,儘管公共電視台覆蓋率僅有七成,但總比什麼都不做好。

教學缺互動 效果存疑



教育部官員坦承,電視課程並非最好的教學方式,畢竟電視是欠缺互動的「冷媒體」。這也是他們將每堂課程減少至20分鐘的原因,希望在這段時間內盡量維持學生注意力,不至於讓他們感到無聊乏味。

部分家長擔憂,光看電視而無面授課程,學童恐難以融會貫通課程內容,進而導致學業退步。家裡有三名孩童的家長維利拉高梅斯(Yaolis Villagomez)表示:「他們可能有看電視但沒吸收內容。」

墨西哥東南部恰帕斯州(Chiapas)一間學校校長菲格羅亞(Elizabeth Figueroa)表示,該校會透過通訊軟體WhatsApp與家長溝通,並在每堂電視課程後交代作業並聽取學生回饋,同時安排課後活動強化學習。

但菲格羅亞個人對於電視上課模式也有疑慮。她表示,墨國鄉村地區多數人生活貧苦,她的150個學生裡三成家中沒有電視,因為他們父母在疫情期間必須變賣電視才能度過經濟難關,而這些家長忙著外出工作,經常留小孩自己在家,當然也不可能監督功課進度。她表示:「若節目不好看,小孩馬上會轉台。」

事實上,墨西哥民眾每天平均看電視時間超過五小時,時數在全球名列前茅。專家表示,墨國政府決定利用電視播放學校課程,可能提高民眾觀看電視的時間,進而危害到民眾健康,畢竟久坐不動正是該國民眾肥胖、罹患心血管疾病與糖尿病比例極高的原因。

精句選粹

Mexico’s solution to the Covid-19 educational crisis: put school on television.



延伸閱讀