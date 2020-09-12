歐洲｜環法賽防疫大作戰

早在新冠疫情席捲全球之前，環法賽車手就有很強的防疫意識， 今年環法賽更是升級建立防疫泡泡， 但比賽過程中選手難免近距離接觸，仍潛藏不小風險。

今年新冠病毒席捲全球，世人頓時發現洗手乳得時時不離手，其實早在疫情爆發前，環法自由車賽（Tour de France）車手對勤洗手習以為常，他們長年擔心病菌上身。

環法賽車手為撐過長達三周的艱苦賽程，必須好好保護他們的免疫系統，老早就有避免近距離接觸的作法，只要一有感冒症狀就自我隔離。在環法賽保持健康再要緊不過，經不起任何風險，車手困惑的是，他們到底該如何迎戰2020「環疫情自由車賽」（Tour de Pandemic）。

美國車手范嘉德倫（Tejay van Garderen）說：「我們每人從以前就有潔癖，在這個新冠疫情時代，那就像服用類固醇一樣。」

前所未有的衛生規定



即便法國疫情又見升溫，環法賽主辦單位無取消之意，只是延後七周至8月29日開跑，9月20日抵達終點站巴黎。雖然沒有隔離措施，車隊及車手仍面臨前所未有的衛生規定。

環法賽主辦單位建立防疫泡泡系統，每支車隊的八位車手和22名工作人員，必須定期接受檢測，他們在法國境內馳騁衝刺期間，始終與外界隔絕。此外，往年數百萬粉絲和觀眾夾道加油的盛況今年不復見，起跑線與終點線都禁止人潮聚集。

這些車隊每天在不同的賽道奔波，幾乎每晚下榻不同的飯店，但是沒有簽名，沒有自助餐，沒有室友。參賽車手被警告，他們比賽期間最危險之處，不是時速50英里的下坡路，而是他們用晚餐時脫下口罩，毫無防護的時候。

車隊早養成「職業潔癖」



不過比起其他運動員，職業自由車手更能領會這一點，他們知道自己在賽道上耗盡精力後有多脆弱。英力士車隊（Team Ineos）總經理布雷斯福德（Dave Brailsford）說：「早在新冠疫情之前，我們已經許多年不跟人握手了。」

英力士車隊內部多年前就有名為「零日」（Zero Days）的衛生守則，亦即訓練或比賽時，沒有一天被「可避免的病痛或損傷」纏身。換句話說，在洗手乳成為舉國囤積目標之前，自由車選手老早就成批購買。此外，在環法賽期間，車隊會自備床墊與抗過敏被單，派先遣人員到比賽沿線投宿的近20家飯店，用吸塵器打掃房間，消毒電視遙控器，洗刷淋浴間的水龍頭。

在2020年這個非常時期，英力士車隊將衛生守則再升級，變成「零日：新冠肺炎加強版」（Zero Days： Covid Plus）。有採購人員帶著購物清單到最近的超市採買，滿足每天須消耗6,000卡路里的車手需求，他們將買到的補給品放在「防疫泡泡邊緣」，完全不和車隊接觸。當參賽車隊吃著晚餐，為隔天的賽程養精蓄銳，這些負責採購的無名英雄，也前進到下一個城鎮的超市。

然而車隊再怎麼煞費苦心防疫，有一個地方卻是防不勝防，就是比賽本身。長達三周的環法賽，約莫160名車手同場競技，摩肩擦踵的程度，與地鐵車廂內擠成沙丁魚的通勤客沒什麼兩樣。

參賽車手心知肚明，進入第三周賽程後，他們的免疫系統已不堪負荷，疾病就會像謠言般在選手間散播開來。Mitchelton-Scott車隊主管懷特（Matt White）表示，「沒有衛生守則是牢不可破。」

精句選粹

Tour de France will be a moving bubble.

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