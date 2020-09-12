歐洲｜蘇格蘭獨立聲浪高漲

由於新冠疫情爆發後英國政府抗疫表現差，加上脫歐問題懸而未決， 蘇格蘭要求獨立的聲浪高漲，為了化解危機， 英國政府端出多項政策牛肉拉攏民心。

今年8月英國政府的內閣部長齊赴蘇格蘭首都市中心參加一棟嶄新大樓的啟用典禮。蘇格蘭要求獨立的聲浪近年不斷高漲，這棟大樓在英國首相強生（Boris Johnson）削弱蘇格蘭獨立的計畫上扮演關鍵的角色。

這棟名為伊麗莎白女王大廈，可容納好幾千名的英國公務員辦公，最重要的一點是，這將作為英國內閣在蘇格蘭舉行會議的地點，為英國史上頭一遭。

剛巡視完新大樓的英國蘇格蘭事務大臣傑克（Alister Jack）表示，「隨著民調顯示蘇格蘭要求獨立的支持度持續升高，政府有必要展現說明留在英國所可以得到的經濟援助與其他好處的實力。」

防疫不力 獨立聲再起

蘇格蘭於2014年舉行脫離英國的公投，最終反獨立的陣營以10個百分點的差距勝出。但今年爆發新冠肺炎疫情，英國當局反應慢了好幾拍，加上之前在脫歐立場出現分歧（蘇格蘭反對脫歐），使得蘇格蘭要求與英國分手的民意再度高漲，今年以來支持獨立的民調一直穩定保持在50％以上。有鑒於此，強生政府決定以攻代守。

英國前蘇格蘭事務大臣孟岱爾（David Mundell）指出：「蘇格蘭要求獨立的抗爭從來沒有間斷，政府沒做好的地方只是向蘇格蘭民眾努力說明留在英國的好處。」

只不過部分蘇格蘭民眾並不領情。72歲的瑞德（James MacDonald Reid）說：「我們並不需要英國政府派駐在這的另個前哨站。」他與兩名朋友在新大樓外拿著藍白色的蘇格蘭國旗表達抗議。「我們唯有獨立，才能自己當家作主。」

蘇格蘭明年將舉行選舉，預計支持獨立的蘇格蘭民族黨（SNP）將以舉行第二次獨立公投作為政見。SNP料將贏得蘇格蘭議會的多數黨，並要求英國政府同意此議題舉行公投。

經濟誘惑 獨派不領情

強生已表態排除第二次獨立公投的可能性。與此同時，他則主打經濟牌，向蘇格蘭闡明留在英國在經濟上可以享受的種種好處。

蘇格蘭去年赤字達150億英鎊（200億美元），相當於該國GDP的8.6％。統派陣營認為，蘇格蘭一旦獨立，為了減少赤字勢必得增稅或減少支出。

獨派則表示，脫離英國後反而還可以將經濟管理得更好，而英國當局拒絕另一次公投的立場完全站不住腳。

SNP議員羅素（Michael Russell）指出，「你嘴巴說願意給別人好處，而我們要的是民主，但這個要求卻被不是人民選出的政府所拒絕，這其中顯然就有民主危機。」

為了緩解緊張局勢，英國政府的內閣官員紛紛下鄉巡視。今年夏天，在蘇格蘭支持度偏低的強生特別選在蘇格蘭海邊露營度假。他的財政部長也到蘇格蘭宣布英國追加給蘇格蘭用於對抗疫情的65億英鎊預算。英國當局同時規畫蘇格蘭基礎設結合英國國旗的宣傳計畫，目的就是提醒當地人出資的金主是誰。

此外，多項拉攏動作也將相繼出籠，包括由英國主辦的2021年聯合國氣候變遷大會，敲定在蘇格蘭舉行，及蘇格蘭事務大臣傑克也預告，英國政府加碼更多的預算給蘇格蘭。

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