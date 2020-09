東北亞｜日企掀起脫東京潮

日本現在流行「脫東京」這個新詞, 在新冠肺炎疫情中,東京人口密集使感染不斷擴大, 企業及個人都急於脫離東京。

日本最大的人才仲介公司保聖那(PASONA)集團宣布,今年9月起至2023年底,階段性地將東京都千代田區的總公司主要功能移往位於兵庫縣瀨戶內海東部的離島—淡路島,總公司1,800名員工中,有1,200人要隨著公司的政策大遷移。

從日本本州前往淡路島可從神戶或大阪開車過橋約1小時抵達。淡路島島上人口僅約13萬人,每年還會流失約1千人,因此1,200人搬進淡路島,可為島上創造不少工作機會。

保聖那與淡路島結緣是在2008年,為振興淡路島致力投資觀光業並開始招募人才。將占地約134.8公頃的兵庫縣立淡路島公園改造成以動漫主題樂園「二次元森林」(NIJIGEN NO MORI),沿瀨戶內海蓋了「HELLO Kitty smile(凱蒂貓微笑)」、「Ocean Terrace」等餐廳,在半山腰上開了「GRAND CHARIOT北斗七星135°」飯店,將廢校改建成有餐廳、動物園、物產店等的複合設施。

有媒體指出,搬到淡路島工作,首先要克服生活環境的變化,有的員工小孩要在東京上學,配偶要在東京上班,公司說搬就搬,也不是所有人都能無條件的配合。

保聖那的公關則表示,受到新冠肺炎疫情的影響,遠端居家辦公日漸普及,商務環境也有所改變,故決定遷移。再者,也是為了因應自然災害,避免將公司總部的功能集中在東京。

防疫 推動工作度假

此外,日本政府為防止疫情擴大,推動新的工作方式「工作度假」,即邊工作邊度假,保聖那今後也將在淡路島上建立能讓員工「工作度假」,體驗新工作方式的休閒地。

站在企業的角度,東京新冠肺炎疫情難控制,在經營上增加了一定的風險。現在日本全國都加速推動遠端工作,當然企業也無需再像過去一樣,付高額租金租東京高級地段的辦公大樓,讓員工在家辦公也能推動業務,總公司變成一個象徵罷了。日本網路廣告公司「ad-promote」今年5月將位於東京澀谷區的公司搬到櫪木縣小山市郊外,當時社長吉田英樹表示,「現在居家辦公那麼普及,總公司設在東京已沒有好處。」

受新冠肺炎疫情影響,營業、交易廠商都陸續決讓員工在家上班,吉田認為再花高租金將公司設在澀谷是件沒意義的事,於是當機立斷,決定將總公司搬回小山市,約20名員工中,有的在家工作,有的搬到新總公司上班,結果辦公室租金和員工交通費等固定開銷比去年同期減少了約二至三成。 其實早在新冠肺炎疫情擴大前,已出現脫東京趨勢。日本政府2015年度起,提供將總公司從東京23區遷到關東圈以外的企業優惠稅制。

據帝國資料庫的調查,2019年將總公司自東京都遷至外縣市的公司有629家,比起遷入的580家多49家。

企業遠離東京 年年有增

2016年起已連續四年遷出超過遷入,遷出東京的公司大多選擇離東京交通方便的神奈川、千葉、崎玉、茨城縣等關東近郊的縣,例如五十鈴汽車公司就決定2022年將總公司從東京都品川區遷到神奈川的橫濱市。

各地方自治體也積極招攬企業到當地設公司,還制定了獨自的優惠制度。茨城縣為吸引人工智能等尖端科技產業,相關產業若到當地設公司和研究所,則提供最高50億日圓(約14億多)的補助。茨城縣過去二年來已補助了16家公司,其中有9家是來自東京的公司。

精句選粹

Pasona to move core functions and 1,200 staff from Tokyo to Awaji Island.

延伸閱讀