大陸｜這塊雞排在大陸很夯

新冠肺炎疫情下，大陸不少連鎖餐飲業者選擇關閉部分門市以度過這特殊時期。 卻有一家店，靠著一塊雞排逆勢擴張， 甚至在疫情肆虐的4月拓展600家店。

36氪報導，這家連鎖餐飲業的隱形冠軍叫做正新雞排。這家五環內名不見經傳，默默經營20年的餐飲品牌，論門市數量，是當之無愧的「下沉市場連鎖餐飲NO.1」。截至6月底，正新雞排在大陸的門市數量約22,030家，是肯德基中國的三倍，麥當勞中國的七倍。

門市比肯德基、麥當勞多



正新雞排創立於2000年，創辦人陳傳武在成立正新之前曾憑速凍食品代理起家，但該行業拖欠貸款問題嚴重，促使陳傳武在溫州瑞安區開了正新的第一家店，後於2006年成立現在的正新集團，從華東起步，用20年時間走向大陸500個城市。

正新高速擴張時期其實是在最近五年，以直營帶加盟的方式突圍高競爭市場。陳傳武指出，正新之所以堅定走大舉擴張路線，還有一個原因是，預感到餐飲連鎖化比例會越來越高。而真正的連鎖化不是開一兩家店的問題，而是需要迅速撬動上游供應鏈資源。對於正新來說，需要用規模體量來解決低成本、大批量生產的物流供應鏈問題。

值得一提的是，在禽流感出現後，以雞鴨做為主要產品的餐飲企業深受打擊，消費者平均下滑50％以上，甚至達到70％。但在同行都在關店的時候，正新非但沒有關店，反而加速擴張。陳傳武說，正新是禽流感暴發後最早復工的餐飲品牌，2020年3月後也基本100％復工。「每場大的災難到來，對於正新來說都是一個大的機會，來一次就擴張一次。」

但並非想擴張就能順利擴張，也必須獲得消費者支持，在激烈的快餐市場，一面是肯德基、麥當勞為代表的西方快餐巨頭，另一方面是德克士、華萊士等後來居上的本土快餐品牌。正新之所以能夠在夾縫中獲勝，根本取決其平價差異化定位。餐飲投資機構番茄資本創始人卿永說，吃正新的人，很多就是吃不起肯德基的人。

正新的主力產品雞排、小串、漢堡等單價在人民幣（下同）10元～15元左右，其招牌餐「雞排＋酸梅汁」套餐促銷策略是「雞排原價12元，現價10元，送5元酸梅汁」。

正新絕大部分門市設立在小吃街、火車站、校區商圈、鄉鎮主街道等人流密集餐飲場景，不提供內用，多為8～30平方米（1坪約等於3.3平方米）左右的檔口店，根據區域及位置不同，定價略有浮動，但整體鎖定的仍是15元以內的低消費人群。陳傳武表示，即便發展到今天，正新仍只是賺一個雞排的差價。

成熟供應鏈有利壓低價格



至於為什麼能夠做到那麼便宜？很大程度賴於成熟的雞肉供應鏈。2018年，正新升級為集團公司，規畫出直營、加盟、物流、工廠與外賣等五個事業群，其中物流供應鏈公司圓規物流迄今建設50個倉儲物流中心，除正新外，還為70餘家餐飲連鎖品牌提供供應鏈服務。

卿永表示，只有成熟的底層供應鏈，才能構築前端萬店規模體量。成熟的供應鏈既降低了食品安全問題發生的機率，又在各個環節具備成熟且相對低價的解決方案，非常適合走加盟路線。

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