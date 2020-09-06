大陸｜資本卡位代餐狂潮

鎖定現代人「嘴巴享受、身體享瘦」的消費趨勢， 2020年崛起的新寵兒主打低卡且營養美味的代餐，引來多家資本卡位投資， 預估僅2020年的規模就可達人民幣1,200億元。

減肥是現代人永遠的話題與課題。基於勻稱身材與健康的兩大驅動力，大陸消費者愈加重視體重管理，也創造出龐大的商機。

根據CBNData發佈的「功能營養代餐市場消費趨勢」顯示，2018年代餐食品的消費金額及消費人數增速雙雙突破50％。2019年，主打線上管道的代餐品牌乘勝追擊往線下發展，也讓2019年成為代餐快速增長元年。

一方面，創業公司密集佈局。2019年5月，代餐奶昔品牌「Smeal」在天貓旗艦店開售；同期，體重管理代餐品牌「超級零」推出「三日燃卡餐」盒子；2019年10月，ffit8推出輕體蛋白棒、蛋白瓶切入市場。

名人 爭搶代言代餐

另一方面，傳統食品巨頭也在搶攻健康輕食與代餐市場。台資企業旺旺推出全新健康零食品牌Fix Body；康師傅推出「陽光優纖」品牌。大陸食品大廠中糧推出具有減肥代餐功效的餅乾新品；百草味推出子品牌「今日能量」系列產品。

進入2020年，代餐市場更加火熱。隨各種網紅代餐不斷出現在線上直播、短影片的推薦廣告；大陸直播賣貨女王薇婭、大陸女星關曉彤開始為代餐代言，就連大陸手搖飲品牌喜茶也推出相關產品，代餐瞬間成為既時尚又熱門的健康食品，18～30歲的年輕族群成為消費主力客群。

所謂的代餐，是指取代部分或全部正餐的食物，由蛋白質、脂肪、碳水化合物、膳食纖維、維生素、礦物質按照能量配比製作而成。常見的代餐類產品有代餐粉、代餐果凍、蛋白棒、代餐蛋白奶昔等。代餐類產品具有低卡路里，易飽腹感等特點。代餐業者宣稱，通常一頓正餐的熱量攝取約在700卡路里，而食用減肥代餐產品，可以將熱量控制在200卡左右，可達到高效減脂塑形之效。

機構CVSource投中資料顯示，近5年來，大陸國內輕食代餐創業項目逐年增加；2020年以來，國內輕食代餐的總交易金額創下5年新高，君聯資本、真格基金、元璟資本等知名機構紛紛下注。2020年以來更成為資本風口，光是2020年7月，代餐市場就出現多起融資。包括Smeal、ffit8和WonderLab等品牌皆得到資本青睞，以ffit8來說，就獲得首輪人民幣（下同）數千萬元融資。

調研機構歐睿國際報告顯示，中國2018年的代餐市場規模約在571.1億元，預計2020年將達到1,200億元，其中體重管理產品是代餐產品的重要增長品類。另一家調研機構艾媒諮詢的報告認為，若將代餐產品、藥品、保健品等相關功能型瘦身食品包含在內，中國2019年的功能型瘦身食品市場規模達1,945.3億元，預計2023年增長至4,020.8億元，年均複合成長率達19.9％。

代餐減肥效果 待探究

不過，大陸官方對於代餐產品尚未制訂一套完善的管理制度和營養標準，目前僅能依賴業者自我約束。此外，代餐是否可取代一般正餐的營養攝取，並真正達到減肥功效，也值得深究。

中國食品產業分析師朱丹蓬坦言，在資本助長下，大陸代餐市場正進入快速成長期，多家品牌料將加速跑馬圈地。隨著市場愈加成熟，預計未來的代餐市場將會出現符合不同消費者需求的產品，從超高端、高端、中端、中低端、低端等不同品牌層次。

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