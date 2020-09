歐洲｜德國紓困全球最慷慨

梅克爾政府在這次新冠肺炎疫情, 為德國民眾與企業提供的紓困規模堪稱全球最大手筆。

有鑑於新冠肺炎疫情衝擊擴大,必須擴大因應,德國梅克爾(Angela Merkel)政府經政黨協商,於8月25日深夜宣布加碼100億歐元(逾台幣3,500億元)紓困。放眼全世界,德國紓困方案手筆之大,無人可及。

在此之前,根據國際貨幣基金(IMF)統計,自疫情爆發以來,德國提供的各種紓困,包括直接補助、減免稅,和貸款與擔保等,已經相當於全國國內生產毛額(GDP)的40.1%,遠高於英國的23%、法國18.9%及美國14.8%。

延長無薪假薪資補貼



另外,路透表示,德國政府今年實施的振興方案總額已逾1,300億歐元。

最新紓困方案的主軸是被迫休無薪假的勞工薪資補貼,原訂明年3月截止,將延長到2021年底。100億歐元主要用於這項措施。

歐洲稱為「縮短工時」(short-time work)的無薪假機制,讓公司可以暫時叫員工不必來上班,但不用裁員。參與這項機制的560萬名勞工,或者縮短工作時數或者不工作,惟仍可領取最高87%薪資的補貼。根據德國智庫Ifo的最新調查,實施縮短工時的德國企業比率在8月已減少到37%,低於7月的42%。

另一項措施是允許無法償債的公司不必聲請破產的期限延長到今年年底,協助企業支付固定費用的補貼則延長四個月到12月31日。財政部長蕭茲(Olaf Scholz)表示,他們的目的是要穩定經濟。

基民黨(CDU)主席卡倫鮑爾(Annegret Kramp-Karrenbauer)在政黨協商會後表示,新冠疫情既是現實也是挑戰,因此執政聯盟同意延長抗疫最重要、最有效的措施。

德國經濟第二季較前季萎縮9.7%,優於同期法國衰退13.8%及義大利衰退12.4%。以8月綜合採購經理人指數來看,德國為53.7的兩個月高,相較於法國51.7的兩個月低,亦顯示德國經濟復甦。

慷慨政策拉抬執政聯盟



專家表示,除德國的封鎖措施期間較短及較為溫和之外,慷慨的財政振興亦功不可沒。由於德國預定於2021年秋季舉行全國大選,積極祭出財政振興方案對梅克爾的執政聯盟有拉抬聲勢的作用。但是德國的作法也被一些經濟學家批評將養出一大批殭屍企業,徒然將企業破產與裁員浪潮拖延到明後年。

歐洲疫情原本在5~6月獲得控制,但由於暑假放寬旅遊之故,7月以來疫情有回升趨勢,總理梅克爾於8月27日宣布暫緩進一步放寬防疫管制。慕尼黑啤酒節等大型活動、運動賽事與音樂會的禁令,也將延長至今年底。不配合強制戴口罩者將處以最低罰鍰50歐元(約台幣1,410元)。

梅克爾並且呼籲德國民眾儘可能待在境內,不要前往美國與歐盟以外等「危險地區」。另外,必須在家照顧生病子女的父母,今年將額外得到五天有薪病假。截至8月31日,德國新冠肺炎確診人數為242,381例,死亡9,298人。

Germany is beefing up its already formidable stimulus package to prop up its economy through the Covid-19 pandemic.



