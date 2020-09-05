南美｜阿根廷民眾搶買美元

阿根廷如今通膨率高達42％， 加上貨幣嚴重貶值， 導致一般百姓瘋狂搶買美元保值。

儘管阿根廷與主要債權人就重整650億美元外債達成協議，卻無法提振該國人民對於政府政策的信心。有鑒於通膨嚴重、本國貨幣狂貶，民眾搶買美元保值，甚至透過黑市管道搶購，逼得政府祭出一連串限制以壓抑這股高漲的美元需求。

阿根廷政府8月時與債權人達成共識，成功降低利息支出並延長還款期限，讓這個拉美第三大經濟體得以喘一口氣。儘管如此，此協議仍不足以確保該國經濟穩定無虞。

國內貨幣嚴重貶值

受到新冠疫情衝擊，阿根廷經濟慘遭重創，今年全年經濟產出預估暴跌逾13％，而政府為了因應預算赤字祭出大印鈔票的老把戲政策，同時實施外匯管制以穩定金融市場。

但阿根廷如今通膨率高達42％，加上貨幣嚴重貶值，導致62歲的服飾攤商阿巴迪（Marcelo Abadi）等一般百姓不得不改存美元保值。阿巴迪表示：「沒人想持有本國貨幣，阿根廷披索天天貶值。」

據阿根廷央行數據顯示，像阿巴迪這樣向央行購買美元的民眾數量超過三百萬人，約是3月時的六倍以上。阿根廷前任政府去年加強限制民眾購買美元額度，每月上限降至200美元，目的在於防止外匯存底耗盡。

自7月20日以來，央行共賣出逾11億美元美金給阿根廷存戶。經濟學家預估，政府最多僅能再賣60億美元。

阿根廷現任總統費南德茲（Alberto Fernandez）近日表示，儘管每月美元購買限額有其必要，但政府必須確保企業能取得充足美元維持營運。

油氣公司Pampa Energia與Tecpetrol等大型企業抱怨，他們無法從阿根廷央行取得足夠美元支付外債。其它公司則表示，政府限制他們購買國外商品，導致他們難以取得進口零件。但該國財政部官員依然堅稱，美元購買限額措施不會有任何更動。

民眾透過黑市搶購美元

由於美元購買額度無法滿足需求，民眾只好尋求黑市管道，以更高價格換取美元。依照官方匯率，一美元約可兌換74阿根廷披索，但黑市卻要價136披索。

另一方面，民眾也透過出售此額度換取現金，以度過新冠疫情帶來的經濟困境。攤商阿巴迪表示，現年35歲的兒子失業在家，他將美金額度轉賣給黑市，每月扣稅後約可賺得40美元。

事實上，阿根廷政府早已注意到此現象並開始掃蕩黑市，近日更凍結約5千個疑似販賣美元額度的民眾帳戶，不希望讓外匯存底持續探底。

去年12月上任的費南德茲如今面對艱難處境，他不僅得因應沉重外債負擔、外匯存底銳減，同時要設法控制通膨免於失控並扭轉經濟萎縮態勢。

部分分析師指出，不論政府眼前面對多糟狀況，他們必須向投資人展現經濟終會重回正軌的決心。他們建議，政府當局必須縮減公共財政支出、別再狂印鈔票，同時也要逐步解除物價管控與放寬美元購買限額。

精句選粹

Argentines are buying dollars to preserve the value of their savings in a country with a history of runaway inflation and devaluation.

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