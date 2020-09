南美｜阿根廷民眾搶買美元

阿根廷如今通膨率高達42%, 加上貨幣嚴重貶值, 導致一般百姓瘋狂搶買美元保值。

儘管阿根廷與主要債權人就重整650億美元外債達成協議,卻無法提振該國人民對於政府政策的信心。有鑒於通膨嚴重、本國貨幣狂貶,民眾搶買美元保值,甚至透過黑市管道搶購,逼得政府祭出一連串限制以壓抑這股高漲的美元需求。

阿根廷政府8月時與債權人達成共識,成功降低利息支出並延長還款期限,讓這個拉美第三大經濟體得以喘一口氣。儘管如此,此協議仍不足以確保該國經濟穩定無虞。

國內貨幣嚴重貶值

受到新冠疫情衝擊,阿根廷經濟慘遭重創,今年全年經濟產出預估暴跌逾13%,而政府為了因應預算赤字祭出大印鈔票的老把戲政策,同時實施外匯管制以穩定金融市場。

但阿根廷如今通膨率高達42%,加上貨幣嚴重貶值,導致62歲的服飾攤商阿巴迪(Marcelo Abadi)等一般百姓不得不改存美元保值。阿巴迪表示:「沒人想持有本國貨幣,阿根廷披索天天貶值。」

據阿根廷央行數據顯示,像阿巴迪這樣向央行購買美元的民眾數量超過三百萬人,約是3月時的六倍以上。阿根廷前任政府去年加強限制民眾購買美元額度,每月上限降至200美元,目的在於防止外匯存底耗盡。

自7月20日以來,央行共賣出逾11億美元美金給阿根廷存戶。經濟學家預估,政府最多僅能再賣60億美元。

阿根廷現任總統費南德茲(Alberto Fernandez)近日表示,儘管每月美元購買限額有其必要,但政府必須確保企業能取得充足美元維持營運。

油氣公司Pampa Energia與Tecpetrol等大型企業抱怨,他們無法從阿根廷央行取得足夠美元支付外債。其它公司則表示,政府限制他們購買國外商品,導致他們難以取得進口零件。但該國財政部官員依然堅稱,美元購買限額措施不會有任何更動。

民眾透過黑市搶購美元

由於美元購買額度無法滿足需求,民眾只好尋求黑市管道,以更高價格換取美元。依照官方匯率,一美元約可兌換74阿根廷披索,但黑市卻要價136披索。

另一方面,民眾也透過出售此額度換取現金,以度過新冠疫情帶來的經濟困境。攤商阿巴迪表示,現年35歲的兒子失業在家,他將美金額度轉賣給黑市,每月扣稅後約可賺得40美元。

事實上,阿根廷政府早已注意到此現象並開始掃蕩黑市,近日更凍結約5千個疑似販賣美元額度的民眾帳戶,不希望讓外匯存底持續探底。

去年12月上任的費南德茲如今面對艱難處境,他不僅得因應沉重外債負擔、外匯存底銳減,同時要設法控制通膨免於失控並扭轉經濟萎縮態勢。

部分分析師指出,不論政府眼前面對多糟狀況,他們必須向投資人展現經濟終會重回正軌的決心。他們建議,政府當局必須縮減公共財政支出、別再狂印鈔票,同時也要逐步解除物價管控與放寬美元購買限額。

精句選粹

Argentines are buying dollars to preserve the value of their savings in a country with a history of runaway inflation and devaluation.

延伸閱讀