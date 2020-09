歐洲｜歐美振興就業不同調

新冠肺炎爆發後全球經濟深陷衰退泥沼, 各國想方設法防堵史上最嚴重的失業危機, 但在振興就業市場上,歐美卻採取不同的策略。

馬德麗(Karren Madere)和納貝爾(Andrea Knebel)都是新冠肺炎疫情經濟衰退的受害者,前者6月丟了在旅遊管理公司的飯碗,後者原本在一家汽車零件廠擔任商業顧問,但4月被公司要求暫時在家待命。

61歲的馬德麗已經寄出近200份履歷,她大多數時間除了上網找工作外,就是關注時事新聞,希望國會能就遭裁員的勞工達成另一套經濟紓困方案的協議。

相較之下,納貝爾的生活則沒有太大的改變。她在自家附近風景如畫的山谷中騎自行車,採購日常生活用品,並透過網路與朋友一起吃早餐和午餐。她沒有在找工作。不像馬德麗可能會面臨幾個月沒有醫療保險,納貝爾完全不擔心健保的問題。

兩人最大的差別在於:馬德麗是美國路易斯安那州的州民,納貝爾則住在德國南部的黑森林附近。她們的情況反映了美國和歐洲大部分地區在支撐勞動市場政策上採取不同的策略。

與數千萬的歐洲勞工一樣,在德國工程集團博世(Robert Bosch GmbH)上班的納貝爾目前正在休無薪假,儘管她之前已經將近四個月沒上班,最近也才剛上幾天班,但她仍然繼續領取約九成的薪水,其中三分之二是由德國政府支付。

現年54歲的納貝爾說:「在經濟收入方面,我不覺得有很大的損失。」

而家住路易斯安那州的馬德麗失業後先拿了13周的遣散費,8月開始則領取每周222美元的失業救濟。她還申請聯邦低收入醫療保險計畫(Medicaid),但因領取失業救濟金,有可能資格不符。

「希望情況會有所改變,最好是趕快好轉,」她說。

今年美國的失業率竄升幅度遠遠超過歐洲,但這不是因為美國經濟衰退幅度比歐洲嚴重,或是財政刺激因應方案不夠積極,美國國內生產毛額(GDP)縮水幅度甚至比歐洲還小,財政刺激方案占GDP的比重也更多。

歐政府砸重金留才



主要原因就在於在支撐勞動市場採取的策略並不一樣。歐洲各國政府採取的方法是向企業提供數百億美元的資金,用以留住像納貝爾這樣的閒置勞工的飯碗。根據歐陸推出的所謂短時工作計畫,係針對因工作時間減少造成收入縮水的勞工進行補貼。

資產管理公司品浩(Pimco)指出,今年5月德國、法國、義大利和西班牙大約有四分之一的勞工申請該項計畫,所領取的補貼大約介於收入損失的60%至85%。

美國也有類似的薪資補貼方案,國會在3月通過名為「薪資保障」的計畫,該計畫針對沒有裁員的小企業提供免還款的優惠貸款。

美國紓困 鎖定失業勞工

根據美國聯準會、麻省理工學院和薪資處理業者ADP的研究報告發現,該計畫讓符合請領資格的小企業勞工人數約增加3.25%,相當於230萬個就業。此外,國會還提供受疫情衝擊的企業每名勞工最多5,000美元的稅負抵減。

然,美國大多數的方案都是直接對失業勞工進行紓困。國會議員通過法案,讓失業勞工每周額外領取600美元的失業救濟,並延長請領期限,同時還放寬請領條件。根據芝加哥大學的一項研究顯示,大多數勞工失業後因此領取的救濟甚至還比沒失業前的所得還要多。該方案已於7月31日結束。

