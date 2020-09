北美｜綠色能源的限電危機

熱浪來襲,導致加州供電吃緊,被迫分區限電。 專家警告,隨著加州能源政策逐漸轉型到以太陽能與風力為主的綠色能源, 供電容易出現不穩,恐令加州面臨更嚴竣的缺電危機。

當全美各地正加速再生能源發電,並降低對傳統石油依賴,以減緩氣候變遷之際,加州分區限電危機卻成為一大警訊。

身為美國綠色能源革命先趨者的加州,近年來大幅推動太陽能與風力等清淨能源進行發電。不過碰到氣溫飆高、用電量激增,其電力供不應求反成為一大問題。

受限電力供應吃緊,加州輸電網系統商已在8月緊急進行數輪限電。當中原因之一就是用電達到高峰時,太陽能電力卻因為太陽下山而產能下滑。加州在過去仰賴天然氣發電時,由於不像風力與太陽能必須端看氣候而定,因此產能較為穩定。

用煤發電 加州廢除

然而這也是加州自2001年遭遇全州能源危機後的首度分區限電。雖然去年秋天加州也發生大規模停電,但兩者最大不同在於去年情況是PG&E與南加州的Edison兩大電網由於面臨強風吹襲,擔憂電線恐被吹斷而引發野火危機下,因此針對目標城市與鄉鎮進行預防性的停電措施。這項做法曾讓加州人口稠密的地區必須生活在黑暗當中為期數天。

這次緊急停電雖然迄今還算短暫,不過仍舊顯現加州所面臨的挑戰,就是在轉型到清淨能源時,恐將犧牲電力可靠性作為代價。

加州現今幾乎廢除以煤為主的發電,並且逐步降低對天然氣與核能的依賴,而轉向再生能源。然而後者供應的電力是傳統能源的三分之一。

電力供應協會執行長史尼勒(Todd Snitchler)認為,加州在許多方面是「礦坑內的金絲雀」。他說事實上加州想要摒棄天然氣發電廠,才是能真正維持系統運作的可靠能源。

這也凸顯在風力與太陽能逐漸取代煤與天然氣,成為主要電力來源之際,它如何維持產能穩定與可靠性,已經成為輸電網運輸商必須設法解決的當務之急。

為因應未來必須大幅仰賴替代能源作為電力來源的時代,許多業者已經提出多項對策,當中包括生產可以儲存再生能源的大規模儲能電池,能在電量產能下滑時自行釋出電力。

清淨能源 儲電能力弱

正在密切關注加州電力危機發展的加州獨立系統業者執行長杜伊(Rich Dewey)認為,如果電力短缺只維持一段很短時間,儲能電池將能有助解決缺電問題。不過一旦風力或太陽能電力產能長期下滑,天然氣電廠仍有其存在必要。

杜伊說:「我們仍舊需要某種可介入調節的電力來源」。他說許多政策要求廢除或降低對石油燃料的倚賴,將使後者未來反而不易取得。

不過Rocky Mountain協會、也是清淨能源研究組織的發電部門經理人塞瑞爾(Ben Serrurier)認為,分區限電反映加州與其它州必須快速發展省電計畫與增加大規模儲能電池。他表示,為減緩再生能源在轉型過程所面臨的壓力,這些措施有其必要。

他說:「這是加速轉型的時候,因為我們知道即將邁進的方向。」他聲稱這些氣候引發的天災正警告人類必須降低二氧化碳排放。

