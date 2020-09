北美｜阿拉斯加淨土保衛戰

美國最後一塊淨土阿拉斯加擁有豐富的天然資源, 川普內閣8月暫緩批准礦場開發案, 但卻通過在保護區鑽油的計畫。

美國阿拉斯加州擁有得天獨厚天然資源,環保團體致力捍衛這塊美國最後的淨土,然而開發商則深受當地豐富的石油、黃金和其他珍貴資源吸引。環保人士8月的心情可謂憂喜參半,因為川普內閣逆轉一項礦場開發案,但批准在保護區開採石油。

美國總統川普8月稍晚推延阿拉斯加圓石礦場(Pebble Mine)的開發許可,川普內閣擔心礦場可能威脅當地的生態環境,不過卻在8月中通過阿拉斯加的石油租賃計畫,首度允許在北極國家野生動物保護區(ANWR)鑽油。

美國前總統歐巴馬阻止了圓石礦場開發案,但川普上任後推翻歐巴馬的決定,讓計畫起死回生,然而開發案最終仍遭川普內閣喊停。美國陸軍工兵團(U.S. Army Corps of Engineers)在信函中指出,開發商應證明如何抵消採礦作業對環境的危害。

圓石礦場位在阿拉斯加西南部,蘊藏的黃金、銅和其他礦藏估計價值3,000億至5,000億美元,提出計畫的圓石有限合夥公司(Pebble Limited Partnership),欲在此地打造北美最大的黃金和銅礦場。

當地居民和環保人士十多年來強力反對在該地採礦,因礦場占地廣大,可能會在布里斯托灣(Bristol Bay )的水源上游挖掘採礦,而這裏是全球主要的野生鮭魚棲息地。

小川普也反對礦場開發案

外傳包括川普長子小川普(Donald Trump Jr.)在內的多位共和黨人士,近期出言反對圓石礦場開發案。小川普稱礦場威脅布里斯托灣的鮭魚業,媒體報導,小川普很享受此地的釣魚之樂。

美國陸軍工兵團在聲明稿指出,聯邦法律無法通過現階段的圓石礦場提案。雖然川普內閣支持採礦業,但圓石礦場開發案可能對布里斯托灣造成嚴重危害。

圓石有限合夥公司執行長科利爾(Tom Collier)證實收到美國陸軍工兵團來函,但表示這不代表開發案遭遇挫敗,信中並未提及延期或暫停批准程序。他強調公司將在近幾周提交計畫書,將能符合信中提出的所有要求。

科利爾指稱,「少數幾個熱愛打獵和釣魚的精英人士出言人反對圓石礦場開發案,他們想把和俄亥俄州一樣大的地方當作私人獵場和魚場。」

環保人士和當地部落樂見美國陸軍工兵團的決定。布里斯托灣聯合部落(United Tribes of Bristol Bay)主管赫利(Alannah Hurley)表示 :「我們感謝美國陸軍工兵團做出和科學家相同的結論。」

保護區鑽油計畫卻獲通過



另一方面,川普內閣8月中批准北極國家野生動物保護區的石油租賃計畫,為2020年底的石油租賃權拍賣掃除障礙。美國國會在2017年通過在保護區開採石油的計畫,當時參眾兩院皆由共和黨掌控。

北極國家野生動物保護區位在阿拉斯加北部,面積相當於南卡羅萊納州。環保團體擔心鑽油可能影響棲息在保護區的北極熊與北美馴鹿。投資人質疑這項開採案的價值,特別是此時油價低廉,需求疲弱。

