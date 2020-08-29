中東｜黎巴嫩引爆斷糧危機

黎巴嫩貝魯特港區8月初發生大爆炸，也摧毀進口糧食的重要港口， 和存放全國多數小麥的糧倉， 換言之，爆炸點燃了斷糧危機。

黎巴嫩首都貝魯特8月初一場大爆炸，不僅造成人員嚴重傷亡，最大港口和主要糧倉也被炸毀。黎巴嫩民生物資多仰賴進口，85％食品皆是透過貝魯特港進口，大爆炸也引爆斷糧危機。

這起意外是由貝魯特港口倉庫存放的化肥原料硝酸銨引起，大爆炸造成200人死亡，數千人受傷，並讓數十萬人無家可歸，也摧毀黎巴嫩第一大港和存放全國大部分小麥的糧倉。

在爆炸發生之前，黎巴嫩已經陷入經濟衰退和債務危機，失業率飆高，通膨躥升，貨幣在過去一年內重貶80％，還有政府貪腐嚴重和治理不當，人民溫飽已有困難，大爆炸再讓黎巴嫩的困境雪上加霜。

一蠶豆罐頭 養一家人

48歲的穆齊爾（Mohammad Munzir）說：「大爆炸後國家完全停滯」。他表示，在爆炸前就已經很難餵飽五個孩子，有幾天全家人的晚餐就只有一罐蠶豆罐頭。

援助機構警告，飢餓可能成為黎巴嫩居民的常態。大爆炸發生前，世界銀行估計，黎巴嫩22％的人民可能陷入極度貧窮，45％的民眾恐落入貧窮線之下。

黎巴嫩慈善機構Save the Children主管薩卡爾（Jad Sakr）表示，許多家庭在災害發生前就已經餓著肚子上床，但這是可以控制的情況。他擔心未來黎巴嫩可能有更多人得挨餓。

貝魯特港炸毀後，黎巴嫩的運輸替代選擇並不多。黎巴嫩的陸地邊境只和以色列與敘利亞接壤；自以色列1948年建國以來，黎巴嫩與以色列的衝突不斷，而敘利亞陷入內戰已經十年，兩國都不是黎巴嫩可行的陸路運輸替代路線。

部分補給品雖可透過貨機，但利用空運運送物品的效率不及海運，而且物品抵達後還有存放的問題待解決。

因此黎巴嫩只能透過北方的第二大港的黎波里（Tripoli）港，但該港口的貨物處理量只有貝魯特港的二成。

搶糧暴動 一觸及發

黎巴嫩每個月需要4.5萬公噸穀物做麵包，目前即刻需要醫療和食物補給，以及工程和營建設備來重建貝魯特。匿名的黎巴嫩官員表示，少了貝魯特的港口，黎巴嫩沒有能力進口補給物資。

黎巴嫩官員透露，麵粉磨坊目前約有十天的小麥存量，至多維持兩周。包括烏克蘭在內的國家承諾提供足夠的小麥，解決黎巴嫩眼前的危機，但把小麥從的黎波里港交到民眾手中，恐得費一番功夫。

聯合國呼籲即刻著手擴建貝魯特港，提升該港口的緊急處理能力，讓人道和經濟援助物資能順利卸貨。

一名政治激進人士表示，民眾缺乏麵包等基本物資，可能是壓跨黎巴嫩的最後一根稻草，萬一食物供應中斷，黎巴嫩可能發生暴動。

黎巴嫩政府在民眾強烈示威抗議下集體請辭。曾是黎巴嫩前軍官的激進人士表示：「以前黎巴嫩民眾憤怒是因為沒有錢，沒有電，現在他們沒有窗戶，甚至連家都沒有。如果還沒有麵包，人民會被迫暴動。沒電、沒家，又沒麵包？這就是革命的號角。」

精句選粹

In the wake of the massive explosion that devastated large parts of the Lebanese capital,a new danger is stalking the struggling country:hunger.

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