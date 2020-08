中東｜黎巴嫩引爆斷糧危機

黎巴嫩貝魯特港區8月初發生大爆炸,也摧毀進口糧食的重要港口, 和存放全國多數小麥的糧倉, 換言之,爆炸點燃了斷糧危機。

黎巴嫩首都貝魯特8月初一場大爆炸,不僅造成人員嚴重傷亡,最大港口和主要糧倉也被炸毀。黎巴嫩民生物資多仰賴進口,85%食品皆是透過貝魯特港進口,大爆炸也引爆斷糧危機。

這起意外是由貝魯特港口倉庫存放的化肥原料硝酸銨引起,大爆炸造成200人死亡,數千人受傷,並讓數十萬人無家可歸,也摧毀黎巴嫩第一大港和存放全國大部分小麥的糧倉。

在爆炸發生之前,黎巴嫩已經陷入經濟衰退和債務危機,失業率飆高,通膨躥升,貨幣在過去一年內重貶80%,還有政府貪腐嚴重和治理不當,人民溫飽已有困難,大爆炸再讓黎巴嫩的困境雪上加霜。

一蠶豆罐頭 養一家人

48歲的穆齊爾(Mohammad Munzir)說:「大爆炸後國家完全停滯」。他表示,在爆炸前就已經很難餵飽五個孩子,有幾天全家人的晚餐就只有一罐蠶豆罐頭。

援助機構警告,飢餓可能成為黎巴嫩居民的常態。大爆炸發生前,世界銀行估計,黎巴嫩22%的人民可能陷入極度貧窮,45%的民眾恐落入貧窮線之下。

黎巴嫩慈善機構Save the Children主管薩卡爾(Jad Sakr)表示,許多家庭在災害發生前就已經餓著肚子上床,但這是可以控制的情況。他擔心未來黎巴嫩可能有更多人得挨餓。

貝魯特港炸毀後,黎巴嫩的運輸替代選擇並不多。黎巴嫩的陸地邊境只和以色列與敘利亞接壤;自以色列1948年建國以來,黎巴嫩與以色列的衝突不斷,而敘利亞陷入內戰已經十年,兩國都不是黎巴嫩可行的陸路運輸替代路線。

部分補給品雖可透過貨機,但利用空運運送物品的效率不及海運,而且物品抵達後還有存放的問題待解決。

因此黎巴嫩只能透過北方的第二大港的黎波里(Tripoli)港,但該港口的貨物處理量只有貝魯特港的二成。

搶糧暴動 一觸及發

黎巴嫩每個月需要4.5萬公噸穀物做麵包,目前即刻需要醫療和食物補給,以及工程和營建設備來重建貝魯特。匿名的黎巴嫩官員表示,少了貝魯特的港口,黎巴嫩沒有能力進口補給物資。

黎巴嫩官員透露,麵粉磨坊目前約有十天的小麥存量,至多維持兩周。包括烏克蘭在內的國家承諾提供足夠的小麥,解決黎巴嫩眼前的危機,但把小麥從的黎波里港交到民眾手中,恐得費一番功夫。

聯合國呼籲即刻著手擴建貝魯特港,提升該港口的緊急處理能力,讓人道和經濟援助物資能順利卸貨。

一名政治激進人士表示,民眾缺乏麵包等基本物資,可能是壓跨黎巴嫩的最後一根稻草,萬一食物供應中斷,黎巴嫩可能發生暴動。

黎巴嫩政府在民眾強烈示威抗議下集體請辭。曾是黎巴嫩前軍官的激進人士表示:「以前黎巴嫩民眾憤怒是因為沒有錢,沒有電,現在他們沒有窗戶,甚至連家都沒有。如果還沒有麵包,人民會被迫暴動。沒電、沒家,又沒麵包?這就是革命的號角。」

