歐洲｜俄國搶新冠疫苗頭香

「戰鬥民族」俄羅斯搶頭香宣布,核准全球第一款新冠疫苗, 聲稱9月開始量產,11月可望正式推出, 但是效果與安全性受到國際間質疑。

俄羅斯總統普丁8月上旬宣布,俄國率全球之先核准第一款新冠病毒疫苗,並透露自己的女兒已搶先接種。俄國主權財富基金執行長聲稱,俄國過去六年投入冠狀病毒疫苗研發有所成果,新冠疫苗可望在11月正式推出。

進行4萬人體試驗

國際間卻對俄國新冠疫苗的功效及安全性抱持質疑態度,主要是俄國疫苗尚未完成第三階段大規模臨床試驗,初期階段臨床試驗進行不到兩個月,相關數據未公諸於世。不過俄國隨後宣布,自8月24日起展開4萬人新冠疫苗人體試驗。俄羅斯宣稱,近年來研製伊波拉與MERS(中東呼吸症候群)疫苗的努力,助使俄國開發出對抗新冠病毒的疫苗。

俄國主權基金─「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)在背後資助新冠疫苗研發,執行長德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)表示:「我們幸運的是,新冠病毒非常近似MERS,我們已有現成的MERS疫苗,花了兩年研製而成,稍做調整就成為新冠疫苗。那是實情,非關政治…俄羅斯總是走在疫苗研發的最前端。」

但世衛組織(WHO)卻說,目前為止尚無治療MERS的方法或疫苗,不過確實有數款疫苗在研發中。直到去年12月,美國食品藥物管理局才首度批准伊波拉疫苗上市。

RDIF在8月11日指稱,定名為「史普尼克五號」(Sputnik V﹚的新冠疫苗,預計9月起開始量產,已接獲來自20國超過10億劑的申請,CEO德米崔耶夫表示,疫苗可望在11月正式提供。

RDIF還說,俄國與外國夥伴準備在五個國家,每年生產5億劑以上的新冠疫苗,而且打算進一步拉高產能。

而替俄國開發出新冠疫苗的蓋瑪雷雅國家流行病學暨微生物學研究中心(Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology)爆料,西方研究機構試圖拉攏該中心的科學家替他們效力。

但該中心主管金茨伯格(Alexander Gintsburg)指稱,西方欲將俄國科學家挖角到歐美國家的企圖沒有得逞。只不過他沒有提出證據證明自己所言非虛,也未指明是哪些西方機構。金茨伯格在俄羅斯國家電視頻道Rossiya 1台受訪指出:「我們的研究員在蓋瑪雷雅研究中心服務十年,無論哪一所歐美大學想擁有這批研究員都是做白日夢,這些大學還想引誘我們研究員離開,但他們終究徒勞無功。」

與西方對峙 再搬上檯面

對於俄羅斯宣稱是全球第一個核准新冠疫苗的國家,西方衛生官員有所質疑。俄國官員透過CNBC反擊,指部分美國媒體與美國人對俄國疫苗發動「大規模資訊戰」。

俄羅斯否認開發疫苗是「軍備競賽」的一環,他們有意願與其他國家合作。但俄國急著搶在他國前頭批准新冠疫苗,聲稱9月就開始量產,在新冠疫苗開發上流露出不甘示弱的態度。

俄羅斯與西方世界的對峙在近幾個月再度搬上檯面,美英加指控俄國企圖「竊取」西方的新冠疫苗研究情報,遭莫斯科當局否認。

精句選粹

Russia announced that it had registered a coronavirus vaccine, making it the first country to do so.

延伸閱讀