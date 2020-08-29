北美｜美國陷入飢餓危機

新冠肺炎疫情肆虐，已讓美國陷入飢餓危機！ 聯邦救助計畫到期、食物價格上漲，以及提供免費餐點的學校關門， 讓三餐不繼的美國家庭激增。

受新冠肺炎疫情影響，根據美國普查局統計顯示，聲稱買不起食物的美國家庭正快速增加。由於部分地方政府提供的救助計畫已經到期，預料面臨飢餓的家庭還會持續上升。

普查局資料指出，到上月底為止，約有12.1％的美國成人表示自己吃不飽，該比重高出前一周的9.8％。另外在有小孩的家庭當中，則有近兩成自稱無法提供孩子足夠食物，其比重也高於6月初的約17％。

食物申請 超越金融海嘯

過去幾個月，食物銀行的需求也驟增。通過美國補充營養協助計畫（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP），外界簡稱食物券計畫，來獲得食物補助的民眾，在3到4月期間增加近16％。其增幅也高出2008年9月的美國經濟衰退時期，當時申請食物補助的民眾增加7.3％。

西北大學經濟學家桑深柏（Diana Whitmore Schanzenbch）指稱，美國正面臨飢餓危機，而且嚴重性更甚於經濟大蕭條時期。

如果失業勞工無法再領取每周600美元的額外失業津貼，挨餓人數恐將進一步增加。目前美國共和、民主兩黨針對新一輪紓困案一直無法取得共識，導致部分救助計畫一旦到期，陷入財務困境的民眾恐將雪上加霜。

總部位於芝加哥的Feeding America營運長費茲羅德（Katie Fitzgerald）表示，未來將有更多民眾出現在該協會旗下兩百家食物銀行門口前，或向聯邦政府申請營養補助計畫。先前每周600美元的額外失業津貼，讓不少美國家庭收入超過SNAP的申請門檻，如今該津貼停發，不少家庭收入縮水，導致食物券申請暴增。

費茲羅德說，雖然他們已竭盡所能來因應需求攀升。不過他們仍舊憂心，如果聯邦政府不再提供救助，需求過量恐令他們難以負擔。

食物銀行也吃不消

自3月以來，Feeding America已發放19億份食物，比正常水準高出50％。該集團預期到明年6月，食物需求料將超過140億份，遠超出它們目前可以供應的能力。

在維吉尼亞州，社會服務局面臨的SNAP申請人數銳增。該局預估在失業津貼截止後，約有3.3萬個家庭將有資格領取食物券。該州到6月底已有38萬4,686人獲得SNAP補助，高出2月的33萬3,669人。

研究人員提出了幾項受疫情影響，推升對食物補助申請增加的原因。首先是失業的勞工需要一些時間才能開始領取失業救濟。然而在等待這段時間，是否有能力負擔足夠食物是一大挑戰。

其次是部分可以提供免費食品的學校與幼兒托育所已經關門，支付這些餐點的費用可能非常昂貴，即使是對有工作的父母也是如此。

第三是供應鏈的中斷推升食物價格上漲。根據勞工部統計，7月食品價格年增4.1％，遠高出整體通膨率的1％。絞牛肉價格更是跳增15％。

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蕭麗君

Causes include higher food prices, school closings; expiration of federal jobless benefits deepens distress.

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