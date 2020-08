歐洲｜歐洲最後獨裁者

白俄羅斯總統盧卡申科成為首位民選總統後強權統治26年, 被喻為「歐洲最後獨裁者」, 但疫情肆虐、經濟衰敗讓他面臨在位以來最大政治危機。

今年8月中,白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)的直升機降落在首都明斯克一間拖拉機工廠前,準備接受支持者歡慶他即將踏上第六個任期,但迎接他的卻是群眾大喊「下台」的怒吼。

今年65歲的盧卡申科不改強人本色,堅定表示「絕不向壓力低頭」。正當他反嗆群眾之際,5千多名工廠員工的示威行列已走上市區街頭,高喊盧卡申科應將政權交給反對派領袖蒂卡諾斯卡雅(Sviatlana Tsikhanouskaya),因為外界強烈質疑8月9日的總統大選遭到盧卡申科暗中操控。

帶領工廠員工發動抗爭的狄雷夫斯基(Sergei Dylevsky)表示:「盧卡申科是前任總統,他必須下台。蒂卡諾斯卡雅才是人民合法選出的新總統。」

總統大位一坐26年



1994年盧卡申科成為蘇聯瓦解後白俄羅斯首位民選總統,沒想到這個總統大位一坐就是26年。這些年來他不斷打壓反對派勢力,極權風格被西方喻為「歐洲最後獨裁者」。然而,今年新冠肺炎疫情爆發後政府防疫效果不彰,導致經濟雪上加霜,讓反對派勢力再度崛起。

今年8月9日總統大選前夕盧卡申科故技重施,假借各種名目逼對手退選,就連最有聲望的YouTube直播主席爾海‧蒂卡諾斯卡雅(Siarhei Tsikhanouski)也被扣上煽動抗爭的罪名被捕入獄,以致其妻蒂卡諾斯卡雅在最後關頭代夫參選。官方選舉結果顯示盧卡申科以80%得票率大獲全勝,但在缺乏國際監督的情況下,這項結果備受外界質疑。蒂卡諾斯卡雅也表示根據各選區統計數據估算,她的得票率應有60%至70%。

早在大選前,支持反對派的抗爭群眾就已湧入明斯克連日抗爭,選舉結果更讓民怨達到最高點,使明斯克在選後爆發獨立以來最大規模抗爭暴動,而盧卡申科也毫不留情出動大批警力血腥鎮壓,一共逮捕7千多人並造成數百人重傷。

在選後隨即逃亡鄰國立陶宛的蒂卡諾斯卡雅在8月17日發布影片表示:「我已準備扛起責任擔任一國領袖,領導白俄羅斯平息動亂、回歸正常生活,盼能釋放所有政治犯並立法重新舉行總統大選。」

盧卡申科對蒂卡諾斯卡雅的隔空喊話嗤之以鼻。他表示:「除非你們殺了我,否則不會舉辦新的選舉。」他在高喊下台的群眾面前雖鬆口表示會考慮修憲改革,但強調絕不在任何壓力下做出改變,甚至威脅若抗爭持續只會重創經濟。

內外夾攻…求援普丁



在國內抗爭越演越烈之際,歐盟及北大西洋公約組織(NATO)等西方國家組織也開始對盧卡申科施壓。歐盟27國在8月中召開緊急高峰會,研擬對盧卡申科實施制裁,卻引來俄羅斯總統普丁反擊,揚言拒絕外國勢力介入白俄羅斯,且必要時將出兵協助盧卡申科。

昔日盧卡申科始終排斥與俄羅斯結盟,但近日在內外夾攻的窘境下,他已兩度和普丁通話求援。政治分析師克拉斯科夫斯基(Alexanger Klaskovsky)表示:「俄羅斯深知盧卡申科的弱點,於是打起如意算盤,打算以軍事協助來換取兩國結盟。」

精句選粹

“There will be no new election until you kill me,”he said, charging that the protests are ruining the economy and warning that the country will collapse if he steps down.



延伸閱讀