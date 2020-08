中南美｜疫情令拉美中產夢碎

美洲開發銀行經濟學家伊茲奎爾杜說, 拉美經濟已進入黑暗隧道 但還不知道盡頭在哪裡。

拉丁美洲過去廿年透過大宗商品多頭行情,讓經濟突破發展瓶頸而在社會與經濟上得到重大改善與發展,但新冠肺炎疫情爆發導致拉美數十萬計商家倒閉,讓許多拉美民眾的中產夢碎。

從2003年到2019年間,拉美貧窮人口占區內整體人口比率,從45%減少至30%,數百萬計的人擺脫貧窮生活並跨過中產階級門檻,可以坐飛機旅行、自己買房子和支付子女的大學學費。

但國際貨幣基金(IMF)預測,今年拉美經濟受疫情打擊而萎縮9.4%。即使拉美過去曾不斷發生過政治與社會動亂,但經濟也從未出現過如此大萎縮幅度。

IMF指出,巴西、墨西哥和阿根廷等區內前三大經濟體,今年國內生產毛額(GDP)可能萎縮10%。

貧窮人口大幅攀升

墨國估計今年貧窮人數,可能從2018年的6,100萬人增加至7,000萬人,占整體人口比率至57%。當中極端貧窮人口從2018年的2,100萬人增至3,200萬人。光4月即高達1,250萬人失業。

專家預測拉美經濟要到2023年時才可能回到疫情爆發前水準,是新興市場裡復甦速度最緩慢地區。

IMF預測今年發展中國家經濟將萎縮3%。其中,中東和撒哈拉沙漠以南非洲地區分別萎縮4.7%和3.2%。全球最大經濟體美國估萎縮8%。

疫情在拉美地區對百貨和營造等大企業,乃至家庭式經營小商家都造成致命打擊。小商家是區內許多國家經濟支柱。

聯合國的拉丁美洲和加勒比海經濟委員會(ECLAC)執行秘書貝爾瑟拉(Alicia Barcena)預估,拉美約270萬家公司永久倒閉,相當於區內企業總數近20%。小商家倒閉將導致850萬人失業。

即使有更多資金和舉債能力的大企業也持續遭疫情衝擊。像阿根廷Techint工程集團的營造計畫因疫情暫停,被迫裁員約1,500人來因應。拉美最大零售商之一的智利Cencosud在秘魯陸續關閉11家店面。

惠譽指今年來拉美有6家大企業因疫情危機而發生債務違約,這已經跟去年全年違約家數差不多。惠譽指目前從電信、營造、石油與天然氣等40家大企業,合計逾360億美元債務因疫情而正處於違約風險,這會危及區內經濟復甦。

高盛經濟師拉莫斯(Alberto Ramos)說,若拉美企業因撐不過疫情難關而陸續倒閉,將不斷傷害拉美經濟的基本面。即使疫情結束後讓商家重新經營,拉美的經濟復甦力度也將相當疲弱。

目前從哥倫比亞、墨西哥到智利等區內主要的航空公司陸續聲請破產。因為疫情讓區內重要的觀光業遭重創,使航空業成重災區,也讓大量相關從業人員失業。

秘魯總統維茲卡拉(Martin Vizcarra)最近說,疫情是該國歷來面對的最嚴重危機。

債務對GDP比率飆至70%

美洲開發銀行(IADB)總裁莫雷諾(Luis Alberto Moreno)指拉美各國政府債務挑戰愈來愈嚴峻,預計今年區內總債務對GDP比率,因貿易量和稅收銳減而從去年57%上升至70%或以上。

雖然拉美過去經濟強勁成長,但近幾年來隨大宗商品多頭行情結束而放緩。像巴西和阿根廷已陷入衰退,智利、秘魯和哥倫比亞等經濟持續放緩。

IMF預測秘魯受疫情打擊最嚴重,今年經濟將萎縮14%,為區內主要國家裡表現最差。

聯合國指出,今年區內貧窮人口可能增加4,500萬人至2.3億人,至於無家可歸而營養不良的極端貧窮人口可能增加2,800萬人至9,600萬人。

IADB經濟學家伊茲奎爾杜(Alejandro Izquierdo)說,拉美經濟進入黑暗隧道,不知道何時才能走出來,區內債務、貧窮和不公平等問題會愈來愈嚴重,債務違約風險增加。

精句選粹

