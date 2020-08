北美｜NBA助攻新冠唾液檢測

美國政府日前通過一項用唾液檢測新冠病毒的使用授權, 此一檢測方法既便宜又快速,可有效突破美國當前的疫情危機, 而NBA在其中則扮演助攻的角色。

沃格斯(Chantal Vogels)一直在研究昆蟲。身為耶魯大學公共衛生學院醫學昆蟲學家,她的專業領域是蚊子、壁蝨與其傳播的有害病毒。

「人類研究對我來說是全新的領域,」她說。

然而,她最近的研究對象從細小的昆蟲轉為高大的人類,因為她所在的耶魯團隊試圖透過研究NBA球員,來解決美國當前最大的問題。

耶魯的研究團隊在8月15日獲得美國食品藥物管理局(FDA)一項緊急使用授權,允許他們使用一款名為SalivaDirect的產品,該產品用唾液(saliva)替代拭子(swab)),檢測疑似患者是否感染新冠病毒。

FDA專員哈恩(Stephen Hahn)形容SalivaDirect在效率方面具有「開創性」,川普政府負責檢測跨部會協調的官員吉洛爾(Brett Giroir)則表示,它是「病毒檢測的創新突破,能減少對檢測有限資源的需求。」

下一個目標是證明SalivaDirect可以在無症狀的民眾中檢測出病毒,因為專家認為篩查無症狀民眾,對防止無症狀傳染並抑制傳播至關重要。而這項工作是在NBA的幫助下完成的。

把唾液吐到試管中與做鼻咽拭子檢測具有同樣效果,許多研究人員對這個構想都抱有極大的研究熱情,耶魯大學的研究團隊也是其中一個。

每份樣本成本不到5美元



FDA一共批准了可用於緊急情況的五種唾液測試,而SalivaDirect每份樣本材料成本還不到5美元,而且一個實驗室不用三個小時就能檢測90份樣本。

雖然為參與相關研究,但多倫多大學傳染病專家博格奇(Isaac Bogoch)說,「這可能是一個幫助民眾復工與復課非常有用的工具,你再也不用把長長的棉棒戳到鼻子或喉嚨深處了,因此獲取樣本更容易更方便,就是這麼神奇。」

與其他唾液檢測不同,SalivaDirect不需用到昂貴化學試劑或特殊採集設備,產品的優勢在於價格低廉,且易於獲取。樣本成本在1~5美元,可以送去任何實驗室做檢測。

SalivaDirect的另一個獨特之處是與NBA有合作關係。

耶魯大學醫學微生物學家薇莉(Anne Wyllie)是在做另一項唾液檢測研究時,發現唾液可以成為對付疫情的一項武器。在分享用唾液檢測診斷新冠病毒感染的正面結果之後,薇莉、葛魯博(Nathan Grubaugh)和他們的團隊需要驗證研究以取得監管機構的授權,才能將其產品提供給更多的民眾使用。

這代表他們需要唾液樣本,而NBA剛好可以提供。

這組看似不太可能結盟的組合始於今年5月,當時NBA官員看到新聞中報導了這個尚未發表於期刊上的研究,隨即聯繫上了薇莉的團隊。

NBA提供大量唾液樣本



放眼全球,幾乎沒人能像NBA球員一樣接受如此高頻率、多種方式的檢測。過去兩個月以來,在NBA自己的場地以及奧蘭多迪士尼樂園提供的球場裡,球員們提供了三種不同的樣本:鼻腔、口腔和唾液。

這項研究繼續在迪士尼樂園區的NBA工作人員中進行。耶魯團隊試圖證明唾液可用來檢測大量無症狀民眾中的病毒。

不過,他們現在遇到了一個問題:迪士尼樂園區的球場尚未出現新冠病例。這對籃球界是個好消息,但對檢測研究就不是那麼好了。

精句選粹

