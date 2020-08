東北亞｜疫情衝擊手機實體店

華碩(ASUS)在日本的唯一直營店, 位於東京都港區赤坂的「ASUS Store Akasaka」8月16日正式關門。 在東京秋葉原的電腦賣場設的「ASUS旗艦店」,也隨著結束了經營五年的歷史。

已連續七年獲得台灣國際品牌價值冠軍的華碩(ASUS),為了開拓日本市場,早在2008年5月就成立了日本公司,其後又分別於2015年在秋葉原、2018年3月在赤見附車站旁開設直營店。赤見附店是獨立店面,店內陳列了華碩最新的手機、電腦等,還提供修理、換電池等各種售後服務,在該店買的產品還能延長保修期間,但沒想到僅開了兩年就宣布關門。

針對關閉赤見附直營店的決定,華碩對外表示,「受到新冠肺炎疫情擴大的影響,重新評估了店鋪營運及顧客服務的內容。」另一方面也因為店面的租約到期,故在租約解約的同時決定關店。

日本網路新聞《都市商業研究所新聞》指出,華碩的產品在日本已逐漸滲透到一般消費層,卻決定在此時關掉實體店,其實還是有些背景的。

美禁華為 波及華碩

華碩自2014年起在日本銷售「SIM-Free」智慧手機「ZenFone」,由於日本市場上價格較便宜的SIM卡也開始普及,使得華碩與大陸華為(Huawei)手機都有很大的斬穫,品牌的知名度也大幅提高。然而近年在美國川普政府的操作下,以華為為首的中國製品被質疑有「安全性問題」,美國帶頭封鎖華為的產品,連帶波及華碩品牌Zenfone。

還有就是華碩路面店ASUS Store Akasaka的地點在赤見附和溜池山王車站之間的辦公大樓一樓,這裡有很多辦公大樓和行政機關,徒步也可以走到首相官邸和國會議事堂等,但在這裡開「電腦、智能手機旗艦店」顯得有點不協調。

報導指出,「智慧手機戰略的重新評估」也可能是停業原因之一,另一個很大的理由應是華碩的「經營方針轉換」。

現在的華碩是代表廉價「SIM-Free」智慧手機的廠商之一,近年以此為經營成長策略的主軸。但近一、兩年來,隨著併到台灣鴻海旗下的夏普(SHARP)和中國的新興智慧手機大廠小米、oppo等的抬頭,針對一般消費者的智慧手機市占率較全盛時期減少,華碩也在慢慢縮小曾是成長主力的廉價入門款智慧手機。

華碩現已改變經營方針,擬將經營資源集中在電競手機之冠的「ROG Phone」等的高端產品上。華碩2019年推出ASUS高端旗艦智慧手機「Zenfone6」時相繼發生問題,使得ASUS的智慧手機在日本的評價也下跌,不過,日本還是有不少華碩的愛用戶期待華碩再推出店面。華碩雖在智慧手機業界占比逐漸降低,但在電腦零件領域仍有很高的市占率。

5G轉換期 疫情搗蛋

此外,值得注意的是,日本的手機市場現正面臨從4G跨到5G的重要轉換期。2020年3月日本三大電信商相繼開始提供5G的服務,但因新冠肺炎疫情的影響而無法大大宣傳,使得消費者對5G的關心程度低。

事實上,日本5G的基礎設施也尚未完備,能連上5G的地方並不多,在疫情的搗蛋之下,機器設備的測試多多少少也受到些影響。

然而手機廠商擔心的並不是基礎設施的問題,而是目前各大手機廠推出的5G手機銷路並不好,許多商店因疫情歇業也影響智慧手機的銷售。

蘋果iPhone在日本的市占率非常高,許多消費者仍引領期盼蘋果推出對應5G的新iPhone。

今年預定推出的新iPhone若是帶5G功能,必能增加換購新機的用戶,因此日本各大手機廠都期待iPhone能推出5G手機。蘋果因受疫情的影響,新iPhone的發表比預定晚,日本各大手機廠都快撐不下去了,可見得iPhone足以左右日本5G的普及。

精句選粹

The coronavirus outbreak has upset efforts by Japan’s mobile phone carriers to attract new 5G customers, forcing them to curb store operations and cancel promotional events.

延伸閱讀