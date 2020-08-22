大陸｜播客市場掀正反論戰

近幾年美國播客（Podcast）市場快速成長， 中文市場也逐漸受到關注。 大陸播客是否開始盈利，成為近期市場熱議的話題。

在美上市、有「大陸音訊第一股」之稱的荔枝，日前公布第二季播客業務，月均付費用戶數暴增174％，創下歷史新高。但是外界對於大陸播客行業是否盈利一事掀起論戰，反方表示擔憂，稱播客們被平台邊緣化，而正方則列舉數十個播客的廣告合作進行反駁。

36氪報導，根據「PodFest China：2020中文播客聽眾與消費調研」報告顯示，大陸前三大收聽播客的管道分別是Apple Podcast、喜馬拉雅、網易雲音樂。其中，Apple Podcast比率達到49.7％，而且只有該平台是專門為播客設計的應用程式。

然而，大陸播客想在Apple Podcast中國區上架的前提是，播客必須使用大陸合作音訊平台進行託管（podcast hosting）。

資金搶進長音訊領域

雖然荔枝、喜馬拉雅、蜻蜓等平台都有提供播客託管功能，但是播客節目內容並不是上述平台的主要業務。2020年，大陸長音訊領域備受資本青睞，騰訊音樂娛樂集團、字節跳動等網路巨頭紛紛進場布局，但其中最具商業價值的內容，仍是有聲書IP（智慧財產權）。

市場人士預測，2020年大陸有聲書市場規模將達人民幣（下同）78.3億元。由此可見，各平台的資源自然會向有聲書、知識付費這類更大規模、更容易變現的用戶市場傾斜。因此，在無法獲得資源扶持下，直接阻礙大陸播客從UGC（用戶原創內容）轉化為PGC（專業生產內容）。反觀美國播客能夠達到現今的商業化程度，離不開PGC的貢獻。

儘管大陸線上音訊市場用戶規模已達到4.25億人，但大陸的播客節目內容和用戶仍是相對小眾的族群。根據播客搜索引擎Listen Notes統計，截至2020年5月，中文播客節目總數僅超過1萬個，遠遜於英文播客節目總數（83萬個）。

播客 總被平台邊緣化

在播客節目內容方面，美國媒體例如美國國家公共廣播電台（NRP）旗下的「Up First」，以及紐約時報製作的「The Daily」等播客節目，不僅品質優良，形式也較為多元，有敘事類、真實犯罪類、調查新聞類等。反觀大陸播客節目的常見形式是對話類，內容多集中於在泛文化領域，能夠獲得大量關注的新聞類與敘事類相對較少。陸媒娛樂資本論發文直指，無論是音樂、有聲書、知識付費都已形成完整的商業模式，也是各大平台重點推薦的內容。但是播客沒有與任一平台綁定，並且在沒有成熟的商業模式之前，總是被平台邊緣化。

僅時隔一日，陸媒播客志發文反駁上述觀點，稱商業模式與平台無關。並以播客節目「津津樂道」為例，強調該檔節目從未綁定平台，但其所服務的廣告客戶超過15家，包含美團旅行、聲網、新世相等。

針對大陸播客市場現狀，大陸音訊製作新創公司「聲動活潑」創辦人徐濤則指出，從廣告商層面來看，有愈來愈多的品牌廣告商意識到音訊、播客用戶群的價值，進而主動上門投放廣告。此舉也意味著音訊的商機正在來臨。展望未來，當平台的戰局穩定後，好的內容創作者將會更加稀有。

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