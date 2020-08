北美｜疫情令美國農民破產

愈來愈多美國農民聲請破產, 因為政府補助金未能彌補疫情損失, 和多年來農業景氣下滑的衝擊。

儘管美國今年來砸下數兆美元挽救經濟,但仍彌補不了疫情對經濟造成的損失,也幫助不了景氣已低迷多年的農業經濟。在疫情打擊之下,愈來愈多美國農民因此破產。

儘管政府為降低疫情傷害而推出農業紓困措施,讓上半年農民破產案例有所減緩,但官方資料顯示迄6月30日止的12個月,約580名農民聲請破產保護,仍較去年同期增加8%。

疫情衝擊許多大宗商品價格,使農業和牧業承受的壓力愈來愈大,讓已面對農業市場景氣低迷六年的「農業帶」(Farm Belt)農民更難撐下去。

美國農業聯合協會(AFBF)主席杜瓦爾(Zippy Duvall)說,每一個農民的破產案都可能代表著一個家庭的夢碎。

政府推補助案止血

雖上半年農民聲請破產個案數量有所減緩,顯示「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)提供的救助,讓農民財務不至於滅頂是很重要,但疫情造成的衝擊卻仍未看到盡頭。

他強調國會必須在解救疫情的立法上,協助農民與畜牧業正面對的各種挑戰。

川普政府為紓困農業而推出規模190億美元的「新冠病毒食物援助計畫」(CFAP)。除了對農民與畜牧業撥出救助款項外,還為食物銀行採購農產品、乳製品和肉品等支撐農業。

迄8月3日止,CFAP已向農牧業撥款68億美元,但許多人沒有申請補助或不知道自己可獲得補助。

AFBF首席經濟學家紐頓(John Newton)說,農民破產的數字並非反映出整個農業問題的全貌。雖然破產數有所減緩,CARES補助也正為農業止血,但這些保護措施即將屆滿,若政府沒有推出更多協助,破產數字將再次增加。

密蘇里大學的食物和農業政策研究所(FAPRI)預測,川普政府今年內會向農民發放創新高的330億美元救助金,相當於他們總收入的36%,以協助受貿易衝突和疫情等傷害的農民。

在以農業為主的威斯康辛州執業律師史凡森(Paul Swanson)說自己今年來處理40宗農民破產案,較去年全年處理的案件高出約三分之一。

他強調,雖然其部分客戶得到聯邦政府因疫情而推出的補助金,但最終仍然要破產,因為所得的補助金應付不了債務和日常支出。

在疫情爆發前,全球穀物供應量大增,加上外國穀物的競爭而讓農產品價格走跌。後來美國跟中國、墨西哥等打貿易戰進一步衝擊農產品行情。

疫情爆發後,美國封閉措施讓餐廳被迫關門,農民種植的大量蔬菜和所生產的牛奶無法賣掉。

農民背債額 80年代後新高

FAPRI所長韋斯特霍夫(Patrick Westhoff)說,其實許多農民的財務問題是源自於2006年展開的商品市場榮景。當時許多農民因為看好景氣而增加借貸來擴大種植,之後債務負擔就持續增加。

美國農業部估計,農民背負的債務總額在今年將超過4,250億美元,這是美國1980年代農業危機以來最大金額。

專家認為中國減緩採購美國農產品和疫情持續肆虐,將對美國農產品的需求構成壓力。FAPRI預測,若沒有更多聯邦政府的補助,明年農民的收入將下跌12%至794億美元。

精句選粹

More U.S. farmers are filing for bankruptcy, as federal payments projected to reach record levels this year fall short of compensating for the coronavirus pandemic and a yearslong slump in the agricultural economy.



