南美｜氣候智慧翻轉農村

哥倫比亞運用科技發展氣候智慧農村, 讓農民免受氣候變遷之苦,也提升女性在傳統農村的地位, 讓更多年輕人願意留在家鄉發展永續農業。

住在哥倫比亞西南部考卡省(Cauca)的伊拉佐(Lilian Torres Erazo)是個農家婦女,前幾年還在為了收成不佳而煩惱一家生計,沒想到現在收成多到賣不完還可以留著自己吃。

伊拉佐開心表示:「這是天大的改變。我們能自給自足了。以前我們得到超市或蔬果攤買菜,現在我們反而是去賣菜,賣剩的再拿回家自己吃。」

伊拉佐一家的生活之所以能轉運,靠的不是祈雨禱告而是最新科技,而將這套科技務農法帶入哥倫比亞農村的幕後推手就是國際農業研究顧問團(CGIAR)氣候變遷與農業糧食安全研究計畫主任羅伯葛瑞羅(Ana Maria Loboguerrero)。

國際農業研究顧問團是由各國農業專家及學者組成,旨在透過創新技術促進全球農業永續發展,並獲得歐盟執委會、非洲發展銀行及比爾梅琳達蓋茲基金會等國際組織資助。

羅伯葛瑞羅近年致力推動的其中一項計畫就是氣候智慧農村(Climate-Smart Village project),而她選定哥倫比亞考卡省做為實驗地點,因為當地農民長久以來飽受氣候變遷帶來的種種困擾,例如農作歉收、土壤退化及水資源匱乏。這些問題不僅讓農家經濟拮据,也造成嚴重人口外移。

預測氣候 掌握播種時機

羅伯葛瑞羅指出,氣候智慧農村計畫是由研究人員與當地農民密切合作,在各農場架設低成本氣象資訊站來收集氣溫、雨量等氣候數據,再透過大數據分析來預測氣候。

她表示:「根據這類『農業氣候預報』所提供的資訊,我們能推測未來三個月的降雨量、氣溫與濕度,讓農民更加掌握播種時機、配種方式及施肥時機,如此一來他們將能和氣候共存。」

這項計畫最初目的是提高農作產量、改善糧食安全並減少溫室氣體排放,但在羅伯葛瑞羅實際執行計畫後,意外發現氣候智慧農村成形後也連帶改善當地社會問題,例如當地女性在傳統農村中的地位獲得提升。

她表示:「當地男性開始發現原來農村婦女也有能力改善收成、賺更多錢。女性在家中獲得更多主導權及自由,也能肯定自己對農村的貢獻。」

除了促進性別平等之外,農村青年人口外移的問題也獲得改善。羅伯葛瑞羅表示,起初當地孩童對農業知識毫不感興趣,很多人只想長大後到鄰近城市波帕楊(Popayan)當個計程車司機。

創造年輕人留鄉契機

她表示:「我們無法逼年輕人留在家鄉,但我們必須創造發展機會並用年輕人懂的語言和他們溝通。這個語言就是科技、數位農業、大數據。」

氣候智慧農村發展成形後,她發現當地孩童開始對農藝及環境工程等相關領域產生興趣,也對從小生長的土地產生歸屬感,促使愈來愈多年輕人考慮留在當地繼承家業。

國際熱帶農業研究中心(ICTA)政策分析研究部門主任查維斯(Andrew Jarvis)表示,目前全球共有30個氣候智慧農村聚落分布在19個國家,但這些氣候智慧農村絕非全都套用相同模式,而是必須深入當地調查農業生態特徵,並依照農業開發程度、農民及政府配合意願來調整模式。

