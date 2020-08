東南亞 ｜棕櫚油是天賜之禮？

棕櫚油是生態浩劫或是上天賜予的禮物? 這個在國際上爭論不休的議題, 最近又在歐盟與東南亞國家當中成為新的衝突點。

面臨全球反棕櫚油的情緒日益高漲,全球第二大棕櫚油生產兼出口國馬來西亞,已在最近推出新口號「棕櫚油是天賜之禮」,企圖為該飽受爭議的植物油重塑正面形象。

當國際最近幾年開始浮現對棕櫚油的負面爭議,指控它是破壞雨林生態的禍首時,為了反擊這些負面言論,馬國首先在去年發起了「我愛棕櫚油」(Love MY Palm Oil)活動,把宣傳焦點放在棕櫚油是國家驕傲。

然而不到一年時間,馬國再度把該活動易名為「棕櫚油是天賜之禮」(Palm oil is God’s gift),目的在為該植物油塑造良好形象。

種植產業和商品部門副部長蒙金(Willie Mongin)強調,他們將會加強對海外的行銷,以消弭外界對於棕櫚油的諸多誤解。

該部門還計畫邀請學者,研究種植棕櫚樹的好處,並透過在國際間發布相關報告,宣揚棕櫚油對人類的貢獻。

馬國如此積極為棕櫚油洗刷污名,是為了反擊歐盟對該植物油的指控。歐盟是馬國第三大棕櫚油買主。

擁有長久使用歷史的棕櫚油,其實是來自油棕植物的果實,經由榨取提出來的油脂。它是目前全世界最常被使用的植物油,國際大廠多用它來製造從唇膏到清潔劑等各式各樣產品,堪稱是在民生與工業上都相當普遍的經濟作物。

歐盟控雨林生態遭破壞



不過環保人士指控,東南亞國家為了商業利益考量,不惜大量砍乏雨林以利棕櫚樹的種植。這項作為不僅導致雨林生態遭到嚴重破壞,許多瀕臨絕種的動物面臨存亡危機,更加速全球氣候暖化。

有鑑如此,歐盟去年決定將在2030年把用於運輸燃料的棕櫚油,從再生能源名單剔除。另外它還對精煉植物油,當中也涵蓋棕櫚油在內所含有的3-單氯丙二醇(3-MCPD)設立更嚴格的安全標準。3-單氯丙二醇是食品在加工過程中所產生的污染物質。

馬來西亞棕櫚油協會擔憂,歐盟最近祭出的種種限制,勢必對棕櫚油出口造成嚴重傷害。棕櫚油目前是馬國第四大主要出口產品。該產業今年上半的出口總值就占馬國總出口的4.4%。

馬、印供應量 逾85%



除了馬國行動頻頻,為捍衛棕櫚油而向歐盟宣戰,全球最大棕櫚油生產國兼出口國的印尼也不願坐以待斃,打算透過法律程序要求歐盟撤回這些禁令。

印尼政府日前已向世界貿易組織(WTO)提告,指控歐盟禁止棕櫚油作為生物燃油的做法已經違反規定。馬國政府也計畫與印尼同一陣線,將在不久也向歐盟提起訴訟。

印尼與馬來西亞合計占全球棕櫚油供應量超過85%,除了上述兩國,全球還有其它42國也以生產該植物油為生。

