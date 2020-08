歐洲｜落跑的西班牙老國王

貪瀆醜聞纏身的西班牙前國王卡洛斯一世, 8月初宣布要遠走他鄉定居海外,引發躲避司法調查的質疑, 又再掀起要求終結君主制的呼聲。

過去廣受愛戴的西班牙前國王卡洛斯一世(Juan Carlos I), 是讓西國從專制邁向民主的重要推手,但在他爆出一連串涉貪的財務醜聞後,老國王的晚節不保。8月初卡洛斯一世宣布離開西班牙「自我放逐」,此舉被解讀是要挽救西國王室名聲。

醜聞纏身 出走海外



卡洛斯一世8月3日對自己的兒子,也就是現任國王菲利普六世(King Felipe VI)發表一封公開信,他在信中提到做出遷居國外的決定,是避免他的私生活模糊焦點,盼大眾能專注在菲利普六世的一國之君角色。

卡洛斯一世及其他王室成員醜聞纏身,包括駙馬烏丹加林利用個人成立的非營利組織中飽私囊,西班牙王室蒙塵聲望跌到谷底,卡洛斯一世於2014年宣布退位,王儲菲利普正式繼位。

菲利浦回應卡洛斯的公開信,感謝父親的決定,同時不忘重提卡洛斯帶領西班牙朝民主轉型的貢獻。1975年西國獨裁強人佛朗哥逝世後,卡洛斯正式登基,1981年粉碎軍事政變企圖,助西國脫離獨裁專制走向君主立憲。

82歲的卡洛斯並未透露要出走到哪個國家,媒體紛紛揣測去向。親王室的《ABC日報》披露,卡洛斯搭乘私人專機從西班牙飛往阿拉伯聯合大公國,其他媒體報導他流亡到多明尼加或葡萄牙,卡洛斯的妻子蘇菲亞王后仍留在西班牙。

卡洛斯選擇出走海外不意外,多年來有關他私生活奢靡放蕩及收賄洗錢的醜聞頻傳,很多西班牙人認為這是王室無可避免也是唯一選擇。

收賄洗錢 民怨沸騰



卡洛斯聲望下挫始於2012年,他竟在西國經濟困頓,政府大行財政撙節,人民勒緊腰帶過苦日子之際,跑去非洲波札那狩獵大象,還是因為他不慎臀部受傷,才讓這趟揮霍之旅在社會大眾面前曝了光,引發民怨沸騰。

卡洛斯退位後,西班牙與瑞士司法當局對他疑似涉及洗錢和逃稅案件展開調查。瑞士檢察官除調查卡洛斯是否在沙烏地阿拉伯高鐵興建案中收取回扣,還要釐清他給分手情婦柯琳娜(Corinna zu Sayn-Wittgenstein)大筆餽贈的動機,有無涉及洗錢,卡洛斯當年備受爭議的波札那獵象之旅,正是帶著柯琳娜同行。

西國人民對卡洛斯突然避走海外不以為然,走上街頭示威抗議,要求終結西班牙君主體制。此外,民調機構SigmaDos8月9日在立場保守的《世界報》(El Mundo)公布調查結果,63%的受訪者直指卡洛斯離開西國是不智之舉,27%贊同他出走。

另外高達80.3%的人認為,卡洛斯應面對任何可能的司法程序;12.4%表示他無須負法律責任。儘管卡洛斯形象大壞,仍有69.2%肯定他在西國邁向民主化過程中扮演關鍵角色。

馬德里卡洛斯三世大學現代史教授巴哈蒙德(Angel Bahamonde)指出:「西班牙君主政體受到質疑。」他說,菲利浦國王試圖利用父親的出走,來洗刷西國王室蒙受的污名,他可能會揭示加強改革王室的計畫,以鞏固他的王權地位。菲利浦3月間宣布放棄繼承卡洛斯的私人財產,擺明是要與父親的財務醜聞切割。

Retired King Juan Carlos’s decision to leave the country during a clutch of financial-corruption investigations is now seen here as a desperate move to save the reputation of Spain’s monarchy.

