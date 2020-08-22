北美｜來自大陸的神祕種子

全美各地民眾近日陸續受到不明包裹， 這些包裹標示來自大陸、內含植物種子， 令大家不禁好奇寄件人背後動機。

自7月底以來，美國、英國與加拿大等國民眾陸續收到疑似來自中國大陸的包裹，裡頭含有可疑的植物種子，但收件人並未訂購這些商品。美國各州農業部呼籲，美國郵政與快遞業者應停止寄送這些包裹，民眾也不該將這些種子用於種植，以免對美國農業帶來危害。

美國農業部（USDA）表示，他們已查出種子至少來自於14種植物，包括薄荷、迷迭香、薰衣草、玫瑰等。但截至目前為止，沒跡象顯示這些種子帶有害蟲或疾病。

不明貨物 讓人毛毛

全美50州政府皆警告，這些種子可能對於當地農作物或植物帶來威脅，提醒民眾不要隨意丟棄或種植。

USDA目前已與美國海關及邊境保衛局 （CBP）合作，試圖阻擋這些包裹非法入境美國。USDA發言人表示：「我們與其他聯邦機構、美國郵政、快遞業者與電商公司合作，希望從源頭阻止包裹遞送。」

美國至少22州、逾數百人收到這些可疑包裹，寄件地點主要來自大陸，但也包括烏茲別克、吉爾吉斯、伊朗與阿拉伯聯合大公國等。以北卡羅來納州為例，該州農業部回報迄今已接獲逾900件相關投訴。

其中部分包裹上頭標示內含珠寶等貴重物品，但拆開後僅是一些植物種子。收件人共通點之一在於他們最近都曾在網路上購物過東西，因此USDA呼籲他們趕緊更換購物網站密碼。

美國聯邦政府已針對此事展開調查，試圖查明種子包裹是否來自同一來源，以及包裹上頭寄件人資訊是否屬實等。

大陸外交部回應，經追查後發現，包裹上的郵寄資訊是偽造的。他們亦希望美方寄回這些包裹，好方便他們查明真相。USDA推估，這些包裹很可能是「刷單詐欺」（brushing scam）的手法，簡言之，網路賣家付錢給特定人下標自家商品，然後寄出便宜產品或空箱給不知名陌生人，而特定人會給予商品更高分數，如此一來便能提升業者在網路平台的評價。

USDA表示，寄送植物種子的刷單詐欺行為日益普遍，美國海關近年來便攔截不少這類包裹。

電商龍頭亞馬遜（Amazon）表示，受到新冠肺炎疫情的影響，這些不明包裹投遞時間遭到耽誤，因此近日才會大批送抵。亞馬遜目前正調查自家平台賣家是否涉及此事，並與USDA密切合作。

中美農業戰開打？

但部分州農業部的官員質疑此事並不單純，絕不是刷單詐欺般那樣的簡單，懷疑是有心人士發動的「農業恐怖主義」（agroterrorism），試圖利用植物病原體打擊美國本土農業。

密西西比州農業部專員安迪．吉普森（Andy Gipson）表示：「部分案例顯示，有些人花了大筆的金錢，只是為了將這些種子送至美國各個偏僻的地方。」

USDA表示，他們目前並未發現到與農業恐怖主義有關的證據，但他們將持續追查、不排除任何可能性。

精句選粹

People across the US have reported receiving packets of seeds they did not order,and are marked as coming from China.

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