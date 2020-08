北美｜來自大陸的神祕種子

全美各地民眾近日陸續受到不明包裹, 這些包裹標示來自大陸、內含植物種子, 令大家不禁好奇寄件人背後動機。

自7月底以來,美國、英國與加拿大等國民眾陸續收到疑似來自中國大陸的包裹,裡頭含有可疑的植物種子,但收件人並未訂購這些商品。美國各州農業部呼籲,美國郵政與快遞業者應停止寄送這些包裹,民眾也不該將這些種子用於種植,以免對美國農業帶來危害。

美國農業部(USDA)表示,他們已查出種子至少來自於14種植物,包括薄荷、迷迭香、薰衣草、玫瑰等。但截至目前為止,沒跡象顯示這些種子帶有害蟲或疾病。

不明貨物 讓人毛毛

全美50州政府皆警告,這些種子可能對於當地農作物或植物帶來威脅,提醒民眾不要隨意丟棄或種植。

USDA目前已與美國海關及邊境保衛局 (CBP)合作,試圖阻擋這些包裹非法入境美國。USDA發言人表示:「我們與其他聯邦機構、美國郵政、快遞業者與電商公司合作,希望從源頭阻止包裹遞送。」

美國至少22州、逾數百人收到這些可疑包裹,寄件地點主要來自大陸,但也包括烏茲別克、吉爾吉斯、伊朗與阿拉伯聯合大公國等。以北卡羅來納州為例,該州農業部回報迄今已接獲逾900件相關投訴。

其中部分包裹上頭標示內含珠寶等貴重物品,但拆開後僅是一些植物種子。收件人共通點之一在於他們最近都曾在網路上購物過東西,因此USDA呼籲他們趕緊更換購物網站密碼。

美國聯邦政府已針對此事展開調查,試圖查明種子包裹是否來自同一來源,以及包裹上頭寄件人資訊是否屬實等。

大陸外交部回應,經追查後發現,包裹上的郵寄資訊是偽造的。他們亦希望美方寄回這些包裹,好方便他們查明真相。USDA推估,這些包裹很可能是「刷單詐欺」(brushing scam)的手法,簡言之,網路賣家付錢給特定人下標自家商品,然後寄出便宜產品或空箱給不知名陌生人,而特定人會給予商品更高分數,如此一來便能提升業者在網路平台的評價。

USDA表示,寄送植物種子的刷單詐欺行為日益普遍,美國海關近年來便攔截不少這類包裹。

電商龍頭亞馬遜(Amazon)表示,受到新冠肺炎疫情的影響,這些不明包裹投遞時間遭到耽誤,因此近日才會大批送抵。亞馬遜目前正調查自家平台賣家是否涉及此事,並與USDA密切合作。

中美農業戰開打?

但部分州農業部的官員質疑此事並不單純,絕不是刷單詐欺般那樣的簡單,懷疑是有心人士發動的「農業恐怖主義」(agroterrorism),試圖利用植物病原體打擊美國本土農業。

密西西比州農業部專員安迪.吉普森(Andy Gipson)表示:「部分案例顯示,有些人花了大筆的金錢,只是為了將這些種子送至美國各個偏僻的地方。」

USDA表示,他們目前並未發現到與農業恐怖主義有關的證據,但他們將持續追查、不排除任何可能性。

