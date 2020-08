歐洲｜義大利新橋含淚啟用

義大利兩年前發生高架橋崩塌,導致43人喪生悲劇震驚全球。 如今原地重建的新橋已火速完工,並舉行盛大的啟用典禮。 然而新橋落成的喜慶氣氛,卻無法掩蓋該國基礎建設老舊,又不重視維修的事實。

2018年的8月14日,位於義大利熱那亞(Genoa)、連接該港口城市與法國的莫蘭迪橋(Morandi Bridge),因為不敵狂風暴雨侵襲,導致該高架橋瞬間腰斬崩塌到河床底下,連帶也讓當時在橋上的數十輛汽車與卡車跟著掉落。

這起意外造成43人喪生、數百人受傷,不僅震驚全球、也成為義大利近代史上最嚴重的斷橋意外。

然而在這場怵目驚心的場面尚未在民眾心中完全淡去之際,在原地重建的新橋,卻已趕在兩年內火速完成。這座由義大利當代建築大師皮亞諾(Renzo Piano)設計、融入當地特色的新橋,被義大利政府譽為重生的象徵。

今年初受新冠肺炎疫情肆虐,導致義大利經濟陷入二戰以來最嚴重的衰退。在民眾仍然談「疫」色變,加上經濟又不見起色,此時這座新橋的誕生,儼然躍升成為義大利民眾的驕傲象徵。

總理讚象徵浴火重生



義大利總理孔蒂(Giuseppe Gonte)日前在出席新橋剪綵典禮時曾表示,這座新橋代表義大利浴火重生的時間已經不遠,總統馬達雷拉(Sergio Mattarella)也出席這場典禮,並成為首位正式穿越該橋的行人。

不過罹難者家屬並沒有參加啟用典禮,他們在十天後另外集會,為兩年前的斷橋悲劇舉行紀念儀式。

莫蘭迪橋過去就曾出現結構缺陷的問題,不過該國政府為了節省成本,沒有徹底做好維修工作,導致這場斷橋意外成為許多家庭畢生難忘的痛。然而這場致命災難,也徹底暴露出義大利基礎建設的品質不僅欠佳,還缺乏定期維修。

除了莫蘭迪斷橋悲劇,過去幾年該國也陸續發生基礎設施毀壞意外,不過傷亡情況並不嚴重,因此並沒有像莫蘭迪橋般特別引起外界注意。例如去年12月,靠近熱內亞的高速公路隧道上方一角發生陷落,所幸沒人受傷。緊接在今年4月,該城市東南的一座橋也出現崩毀。

面臨外界批評不斷,義大利政府終於決定將在未來幾年增加基礎建設的投資支出,另外它還承諾將會重新檢視與業者簽訂的基礎維修合約。目前這些合約多給予業者優渥的獲利,但他們負責的維修工程卻相當有限。

橋塌兩年 找不到元凶



像是莫蘭迪橋塌毀意外雖然已經過了兩年,不過直到今日,義大利檢察官仍在尋找誰該為這場悲劇負責。當中已有70多人遭到調查,其中包括一家負責公路與高架橋維修工程的民間公司Autostrade前執行長。

曾負責管理義大利一半收費公路的Autostrade,其幕後股東大有來頭,就是擁有義大利知名服飾品牌班尼頓的班尼頓家族。由於該家族過去與義國政府關係匪淺,這也讓它在這場災難所扮演的角色格外引人關注。

精句選粹

The Italian port city of Genoa inaugurated its new San-Giorgio motorway bridge on Monday, shortly before the two-year anniversary of the Morandi bridge collapse.



