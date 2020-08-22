非洲 ｜疫情加劇全球赤貧

新冠肺炎疫情重創全球經濟， 原本發展相對落後的貧窮國家受創尤重， 全球赤貧人口估計將因此增加超過1億人。

艾姆莎（Amsale Hailemariam）是一名幫傭，對於她家破舊鐵皮屋附近新蓋的豪宅再熟悉不過，透過這些豪宅，她也見證其祖國衣索比亞這幾年的轉型。

這名單親媽媽原本心想，「總有一天，我的生活也會大翻轉。」她的願望寄託在女兒身上，因為主修對抗貧窮的女兒剛找到一分公共衛生的工作。但萬萬沒想到，從未在教科書出現過的新冠病毒突然爆發，艾姆莎的夢想就此破滅，而與艾姆莎有同樣狀況的家庭難以計數。

社會不均問題惡化

衣索比亞近幾十年現代史最偉大的成就就是對抗赤貧，但這一切因新冠肺炎爆發而危在旦夕。衣索比亞2020年赤貧人口將不減反增，為22年來首見，並讓社會不均的問題更加惡化。

艾姆莎幾乎眼中含淚說到，「我們現在生活的狀況就是比死人好，但無法獲得基本需求，快活不下去了，簡直不是人過的生活。」

根據世界銀行的定義，赤貧線為1.90美元，也就是每日僅以1.90美元或以下的生活費過日子。世銀發布報告預估，因為爆發疫情以及各國採取封鎖措施，全球赤貧人口增數可能上看1億人。

聯合國極端貧窮問題特別報告研究員指出，「這是一個遠遠低於可以有尊嚴過生活的數字。」事實上，全球赤貧人口原本就多達7.36億人，其中半數集中在五個國家，分別是衣索比亞、印度、奈及利亞、剛果與孟加拉。

印度疫情已竄升至全球前幾慘的國家，封鎖措施來得又急又猛，甚至迫使總理莫迪公開請求窮人原諒。非洲人口第一大國奈及利亞的赤貧人口已超越印度，成為全球窮人最多的國家，全國有近半民眾活在赤貧線之下。剛果則是飽受伊波拉與痲疹等疫情肆虐。

世界銀行指出，即使是中國、印尼和南非，預料赤貧人口也都會增加超過100萬人。

美國國際開發署前署長史密斯（Gayle Smith）表示，「對於全球所有國家來說，這是一個重大的挫敗。」她認為，全球各國對於疫情危機的處理實在是「糟糕透頂」。

撒哈拉以南最嚴重

赤貧危機最嚴重的是撒哈拉以南的非洲地區，這個地區有幾個國家近幾年經濟成長之快，跌破專家的眼鏡，估計會有好幾百萬人墜入赤貧線之下。

中國高速經濟成長的成功經驗成為許多貧窮國家仿效的對象，因為經濟快速成長，中國成功讓超過8億人脫貧，衣索比亞政府因此大力發展經濟，製造、餐飲、航空與服務等重點產業創造大量就業機會，目標就是全力擴張中產階級，如此一來貧窮人口自然下滑。

世銀對於衣索比亞脫貧的成績單給予高度肯定，世銀指出，1990年代中期，衣索比亞的赤貧人口占比還多達近五成，但20年後此一比率降到約23％，「下降的速度十分驚人。」

但2020年疫情將重創衣索比亞的脫貧計畫，根據世銀所做的第一批訪調結果發現，受到疫情的影響，就業人口大減61％，失業最嚴重的產業是營建、觀光與飯店。同時也發現，有55％的受訪者表示經常性收入減少，造成無力購買藥品與日常食物等基本用品。

精句選粹

As extreme poverty rises, a generation sees a future slip away.

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