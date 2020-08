北美｜梅鐸家族繼承戰

媒體大亨梅鐸么子詹姆斯不認同父親的保守派立場,與旗下媒體事業部分報導內容, 7月宣布退出新聞集團董事會, 代表詹姆斯退出梅鐸的繼承人之戰。

HBO的原創影集《繼承之戰》(Succession),敘述掌控全球最大媒體娛樂集團的大亨年事已高,四名子女展開一場繼承大戰,據稱該劇在影射媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)家族。

梅鐸的么子詹姆斯.梅鐸(James Murdoch)因為不認同父親的保守意識形態,與旗下媒體事業否認氣候變遷,7月底宣布辭去新聞集團(News Corp.)董事會職務,此舉意味著詹姆斯退出繼承之戰。

么子退出繼承之戰

自2013年進入新聞集團董事會的詹姆斯在辭職信中寫道,「辭職是因為不認同公司新聞媒體發布的部分編輯內容,以及某些其他策略決定」。詹姆斯的辭職即刻生效。

詹姆斯的父親-新聞集團執行董事長梅鐸,以及他的哥哥-新聞集團董事會共同主席拉克蘭(Lachlan Murdoch),在聯合聲明中表示,「感謝詹姆斯多年來對公司的付出,並祝他未來一切順利。」

詹姆斯近年逐漸淡出家族事業,先前已離開家族的電視和娛樂事業福斯公司(Fox Corporation),現又退出新聞集團董事會。

詹姆斯自2015年開始擔任21世紀福斯執行長,直至2018年迪士尼公司(Walt Disney)以713億美元收購21世紀福斯多數資產。梅鐸選擇拉克蘭掌理福斯公司;福斯旗下事業包括福斯新聞和福斯廣播網。

雖然詹姆斯離開家族事業,但他仍是家族信託的受益人。《富比世》估計,梅鐸和其家族的淨資產達169億美元。

總部位在紐約曼哈頓的新聞集團是市值75億美元的媒體巨擘,在英國和澳洲擁有多家媒體,包括《華爾街日報》(The Wall Street Journal)、《巴倫周刊》(Barron’s)、《紐約郵報》(New York Post)、《泰晤士報》(The Times),和出版社哈潑柯林斯(HarperCollins)等。

與家族媒體理念不合

詹姆斯與妻子凱瑟琳(Kathryn)和家族的保守形象截然不同,兩人曾公開批評家族新聞媒體對澳洲野火的報導,家族媒體持續否認氣候變化與澳洲野火的關聯。凱瑟琳曾在「柯林頓氣候行動」 (Clinton Climate Initiative)工作。

詹姆斯與凱瑟琳共同創辦基金會Quadrivium,後者專注於氣候變化、海洋健康和民主等議題。

在政治上,這對夫妻支持美國民主黨候選人拜登,而梅鐸則是美國總統川普的密友。川普曾稱天氣變化是騙局,並讓美國退出巴黎氣候協議。根據聯邦選舉委員會收據顯示,詹姆斯與凱瑟琳已捐款逾100萬美元給拜登。

詹姆斯2019年接受《紐約客》雜誌專訪時表示,2020年的大選對自由民主價值是相當重要的時刻,同時坦言他「極不認同福斯」。他表示,Quadrivium致力在「美國民主制度逐漸兩極化和失能的時候,讓美國民主回復健全。」

《繼承之戰》被視為是在影射梅鐸家族,詹姆斯受訪時表示沒有看過該劇。

精句選粹

My resignation is due to disagreements over cenrtain editorial content published by the Company’s news outlets and certain other strgategic decision.

