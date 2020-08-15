大陸｜特斯拉領軍新能源車市

因具備技術及價格優勢，特斯拉大陸產車款， 可望在大陸新能源車市中殺出重圍。

搜狐報導，隨著大陸對電動車的補貼政策逐漸退場，大陸許多傳統車企生產的電動車銷量迅速下跌，但在大陸產特斯拉Model 3上市交付後，新能源車市場有了新的景象。

數據顯示，6月份新能源乘用車銷量為8.65萬輛，而特斯拉大陸產Model 3在當月的銷量14,954輛，相比5月份的11,095輛，增長近35％，達到歷史新高。這代表僅Model 3一款車型，在大陸6月的新能源車銷量占比就達到約17％。

豪車品牌也難抗衡

其中如純電動車型市場，國產Model 3的銷量占據大陸國內總銷量的23％。特斯拉打敗本土品牌，連豪車品牌如Audi、Benz都是手下敗將。

車市分析員李建紅分析，電動車銷量急墜，非因大陸汽車市場是電動車的「絕緣體」，而是離開高額的新能源補貼之後，還是有更優秀的產品能夠獲得市場和消費者的認可。稍早因新能源補貼大退場而銷量暴跌的車型，只能說是產品自身存在問題，難以獲得市場和消費者的認可。

解析大陸本土、豪華品牌及特斯拉的優缺點，本土品牌方面，李建紅表示，大多數廠商基本上已經退出電動車市場的競爭，但並非本土品牌廠商技術落後，而是這些廠商在燃油車時代已難以為繼，從2019年至今，大量的本土品牌迅速邊緣化或者退出市場。現在看來，蔚來、理想等少數幾個品牌有一定希望。

李建紅說，相對低端的本土品牌希望不是很大，豪華品牌也好不到哪裡去，但這也不是豪華品牌的技術和品質落後，以奧迪、賓士等幾款車型的續航、加速、可靠性水準看，甚至要比特斯拉還要強，但就是賣不動，原因在於在各項性能、指標一樣的情況下，豪華品牌產品實在太貴了。

例如賓士EQC，其最大續航里程只有415公里，但是入門車型的價格就接近人民幣（下同）50萬元，所以它上半年在大陸的銷量只有514輛。陸產Model 3標準續航升級版續航里程445公里，售價卻不到30萬元。

李建紅表示，在電動車領域，這些豪華品牌並沒有如在燃油車時代一樣，在技術和品質遠超其他車廠，因此在大陸電動車市場，豪華品牌成為領軍者的可能性不是很大。

有機會就降價 吸買氣

李建紅認為，從當前的情況來看，特斯拉在未來大陸電動車市場，最有可能雄踞一方。特斯拉作為一個外來品牌，尤其被中高收入階層人士認定為另一個豪華品牌，且在技術上領先很多傳統車企的電動車三～五年，加上產品在價格並不張揚，相反，若有降低成本的機會，特斯拉也會將下降的部分反映到車價上。

持續降低的價格和本身領先的技術，讓Model 3的市場競爭力甚至超越很多同等價位的豪華品牌車型。李建紅認為，未來一段時間，隨著更多特斯拉車型，包括Model Y等車型的在地生產，特斯拉在大陸市場的競爭力和整體市占率可能還將持續擴大。

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