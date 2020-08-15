北美｜加州拆水壩救鮭魚

加州州長紐森致函巴菲特， 希望他同意拆除他公司旗下的發電水壩， 為保護鮭魚盡一份力量。

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）7月底時致函股神巴菲特（Warren Buffett），希望他支持全美最大水壩拆除計畫「克拉瑪斯河」（Klamath River）項目，將他旗下公司位於奧勒岡州與加州邊界河流的四座發電水壩拆掉，以拯救當地瀕臨絕種的鮭魚。

紐森在信中寫道：「這條河生病了，同時影響到克拉瑪斯盆地（Klamath Basin）附近部落的生活。這個拆除水壩計畫，足以顯示我們能將自己信念付諸實現。」

這四座水壩屬於奧勒岡州能源公司PacifiCorp所有，這是巴菲特執掌的柏克夏海瑟威投資公司旗下企業。巴菲特同時擔任PacifiCorp總裁一職。

重塑生態 迫在眉睫

克拉瑪斯河項目預計耗資4.5億美元，試圖重塑加州第二大河流克拉瑪斯河生態，並透過重新開放數百英里棲息地，減緩鮭魚數量下滑速度，同時有助於恢復數十個部落原住民的捕魚生計。

事實上，拆除水壩計畫已進行十幾年。紐森支持一份2016年協議，PacifiCorp在協議中同意將水壩發電執照轉給克拉瑪斯河更新公司（Klamath River Renewal Corp.），後者為非營利組織、負責監督水壩拆除。

PacifiCorp旗下奧勒岡州與加州用戶為該計畫貢獻2億美元，但該公司不必負擔額外成本。另外2.5億美元來自加州選民2014年公投通過的綠色債券。但聯邦能源管理委員會（FERC）近日表示，當初同意核准執照轉讓，前提是PacifiCorp須與克拉瑪斯河更新公司共同持有執照，導致該協議出現變數。

FERC指出，他們擔心克拉瑪斯河更新公司「財力有限，且在發電水壩營運或拆除毫無經驗」。

拆除難題 還需協商

FERC表示：「拆除成本可能超乎預期，技術問題可能發生。若克拉瑪斯河更新公司是唯一持照人，他們可能會遭遇難以處理的問題」。

PacifiCorp旗下的太平洋電力公司（Pacific Power）執行長伯德（Stefan A. Bird）致函紐森表示，FERC的決定帶來「重大挑戰」，但他們有信心與股東達成協議並想出解決辦法。

數個原住民部落、漁業與保育團體聯合發表聲明，呼籲巴菲特支持拆除這些水壩並立即啟動拆除程序。

這些水壩自1918年開始提供電力，同時也是當地灌溉農地的水源之一，但水壩阻絕鮭魚回上游產卵，導致牠們面臨滅絕危機。

聯邦與加州政府法律將銀鮭（Coho salmon）列為瀕臨絕種的魚類，牠們在克拉瑪斯河的數量暴跌52～95％不等，至於國王鮭（Spring Chinook）數量亦銳減98％。

據美國河流協會數據顯示，自2012年以來，全美超過1,700個老舊水壩遭到拆除。若克拉瑪斯河項目真的成功的話，那將是全美最大拆除工程。

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California governor Gavin Newsom asks Warren Buffett to back dam removal.

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