中東非｜五國爭搶地中海油源

東地中海域主權之爭與海底蘊藏巨大能源利益的爭奪戰, 幾乎肯定會愈來愈緊張。

地中海東部發現豐富能源資源後,周邊國家紛紛宣示海域主權並分成兩大陣營。一邊由希臘、以色列、塞浦路斯和埃及等凝聚成一股合作力量,另一邊僅區內最大經濟體土耳其。土國不斷展示軍事力量向鄰國施壓,尋求突破被孤立局面,但卻令局勢愈來愈緊張。

希臘與土國數十年來關係緊張,現在更因雙方各自主張東地中海底蘊藏石油與天然氣資源區域重疊而劍拔弩張。土國7月底派出探勘船到具爭議海域時,希臘立即出動軍艦前往威嚇土國。

土耳其不滿遭排擠

土國因不滿被希臘排擠在東地中海公平礦產開採國名單之外,指責希臘不能將自己南部島嶼列入專屬經濟區(EEZ)內,因此7月21日宣布要到希臘羅德島外海探勘石油與天然氣資源。

德國用盡外交努力勸告土國暫停探勘計畫,因為這可能觸發軍事衝突。儘管土、希兩國暫時罷手,但外界認為雙方爭取東地中海域主權,和海底豐富能源資源開發權的鬥爭,幾乎肯定會不斷升級,給已動盪的國際政局構成新的重大挑戰。

除了希臘,土國跟賽普勒斯關係也不和睦。2018年,由土國撐腰的北賽普勒斯宣示擁有塞國大部分EEZ鑽探權,土國海軍還出動軍艦協助北賽普勒斯,驅逐獲得塞國授權的義大利鑽探船離開。

塞國外長克里斯托杜里迪斯(Nikos Christodoulides)指責,土國向來採取砲艦外交和讓其外交政策軍事化。由於土國目的是要控制東地中海,因此他希望區內所有國家能攜手合作來反制。

土國反駁希臘與塞國在地中海域擴張,並做出「極端主義者」宣示是破壞區內平衡,強調土國在東地中海有極長海岸線,因此在區內擁有廣大與海岸相連的大陸架海域。在東地中海開發能源資源上,只有土國參與才算真正的國際合作。

過去十年,在以色列、塞國和埃及等廣大離岸EEZ發現天然氣資源,並投入龐大資金去開採後,該區已成為全球能源供應地之一。

能源顧問公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)指出,東地中海各個油田自2009年以來已累計發現70兆立方英尺天然氣,這等於法國近50年的消耗量,甚至在不久將來再發現的蘊藏量,可能跟過去十年累計發現量差不多。

規劃油管將天然氣輸歐

由以色列、塞國、希臘和義大利規劃的東地中海輸油管,將會把該區開採的天然氣輸往歐洲。但該油管經過的部分海域,被土國近期宣示擁有主權。土國總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)揚言沒有他的同意,這油管就不可能運作。不過,美國與歐盟均不承認土國的主張。

希臘副國家安全顧問多克斯(Thanos Dokos)認為土國的主張侵犯到希臘主權,因此軍事衝突的可能性是存在,希臘已為此做好準備。

以色列能源部長斯泰恩特茲(Yuval Steinitz)揚言只要打造出東地中海油管,就沒人能試圖破壞它,因為它是受國際法保護。但他強調,就算以色列有意加強跟希臘和塞國的聯盟關係,並不代表以色列願意跟土國發生軍事衝突。

希臘國會議員斯瑞高思(Angelos Syrigos)認為,土國所畏懼的不是其未被納入合作的油管計畫,而是擔心希臘、塞國和以色列合作所凝聚出來的力量,是土國難以挑戰。

