歐洲｜歐洲客爽遊巴黎

「光之城」巴黎重啟觀光, 但海外遊客主要來源美國、中國的旅遊禁令未除,少了這些豪客貢獻營收, 卻讓歐洲客意外賺到悠閒暢遊巴黎的機會,免受人擠人之苦。

巴黎迪士尼及艾菲爾鐵塔頂層於7月中旬重新開放,讓法國旅遊業相當振奮。這座「光之城」現在有多渴望迎接遊客到來?就連餐廳侍者都熱情起來,聖母院附近的Le Parvis餐廳服務生奧多特(Florent Audot)說:「我們想念大家。」

每到夏天旅遊旺季,900萬遊客湧入巴黎,法國首都的人口瞬間膨脹到五倍以上。外來旅客成群結隊造訪,到處都看到有人揮舞自拍棒及手持旅遊書,想看羅浮宮鎮館之寶《蒙娜麗莎》或登上艾菲爾鐵塔,不排上好幾小時是不行的。

但2020年的景況有別以往,新冠疫情的緣故,中國與美國被下旅遊禁令,加上全球籠罩疫情再起的威脅,巴黎2020年不見遊客萬頭鑽動的盛況。

排隊人潮退散,大眾運輸工具空空蕩蕩,飯店餐館少了口袋深的美國、中國和中東觀光客,卻讓不在旅行限制之內的歐洲客,賺到爽遊巴黎的難得機會。

來自義大利的伯尼尼(Bernini)姊妹,免去在排隊人龍中漫長等待之苦,只花了幾分鐘就攻頂艾菲爾鐵塔。翌日姊姊在奧賽美術館前做日光浴,她說:「現在我們可以好好拍照,不會有人在你身後。」

住在荷蘭的37歲印度瑜珈老師拉歐(Shruthi Rao)則說:「無論參觀博物館、上畫廊還是跟所有巴黎人一樣泡在咖啡館,現在確實是最佳時機。」

飯店餐廳降價搶客

面對遊客稀稀落落,巴黎一些飯店餐廳祭降價策略,以求在如此競爭的市場殺出一條血路。據餐旅顧問機構MKG諮詢公司,7月巴黎1,600家飯店的房間均價,從1月的154歐元砍到118歐元(約台幣4,200)。

拉丁區二星飯店Hotel du Mont Blanc客服經理德吉瑪(Monia Djema)透露,該飯店已降價三成,但周末期間,42間房頂多十間有人入住,大多是歐洲旅客。疫情爆發前的房價,介於95歐元到380歐元(約台幣3,400到1.3萬)。

麗茲(Ritz)等五星級飯店及米其林餐廳,要等到秋季才會重新開張,他們期待屆時多金豪客能回籠,光靠本地人或其他歐洲客沒辦法填補營收缺口。帕納尤提斯說:「巴黎的高檔旅遊業恐怕受到的衝擊尤深。」

巴黎旅遊局的統計顯示,2019年造訪巴黎的國際觀光客中,美國客占最大宗有超過200萬人次來訪,在飯店住宿約600萬晚,是英國客的兩倍。

聖心教堂附近的紀念品店La Trouvaille經理巴拉(Visen Bala)指出,美國人是他最大客源,自從美國客礙於疫情不來後,他店裡一天營業額掉到只剩1,500歐元,衰退多達85%。

部分景點解禁 挽商機

巴黎迪士尼樂園因疫情之故閉園四個月後,終於在7月15日重新局部開放,但強調會有嚴格的防疫措施,包括控管入園人數以保持社交距離,加強園區的清潔消毒。

就在同一日,巴黎最多人造訪的地標艾菲爾鐵塔,繼6月下旬開放一、二樓後重開頂層觀景台,不過一次最多容許250人登頂,俯瞰巴黎全景。

