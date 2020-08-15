歐洲｜西、義人口減半危機

全球生育率不斷下降，80年後、也就是本世紀結束時， 約183國的人口低於目前水準，23國的人口幾乎減半， 意味全球經濟霸權重新洗牌。

最新研究指出，現代避孕技術提升以及更多女孩接受教育，預料將使全球生育率「大幅」且「持續」下滑，各國人口的消長也將令全球經濟霸權「重新位移」。

這也意味，在缺乏自由移民政策之下，全世界195個國家中會有183國在本世紀末無法維持現有人口。

移民將是必需品

倫敦大學學院教授阿布巴卡（Ibrahim Abubakar）表示，就算這項研究結果只有「說中一半」，也代表移民對所有國家而言將是「必需品」，而非只是一個「選項」。他建議各國政府應未雨綢繆，就移民政策進行長遠規劃。

根據醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發布的報告，預料全球人口在2064年到達97億人高峰，但到2100年時，全球人口將下滑至88億人。

報告分析指出，現代避孕能力以及婦女教育權的提升，都會使得全球生育率大幅下滑。到本世紀末，全球183國人口將遠低於目前水準，這其中有23國人口將會銳減一半以上，包括日本、泰國、義大利、西班牙等。

包括中國在內的另外34國，預估本世紀末時人口比目前減少25％。反觀撒哈拉以南非洲的人口，到本世紀末將增加兩倍，從2017年的10.3億人到2100年上看30.7億人。

北非和中東是全球唯一2100年人口預估比2017年還多的地區。

《刺胳針》總編霍頓（Richard Horton）表示，「這份研究呈現我們必須緊急規劃的未來。」

地緣政治霸權將位移

霍頓指出，「此研究提供我們地緣政治霸權位移的遠景，也挑戰外界對移民的迷思，同時凸顯保護、強化性別與女性生育權的重要。」

他強調，「非洲與阿拉伯世界將重構我們的未來，而歐洲、亞洲的影響力逐漸減退。到本世紀末，這個世界將有多個霸權，由印度、奈及利亞、中國和美國主宰全球。這會是全然的新世界，我們今日就該有所預備。」

這份研究引用2017年全球疾病負擔報告（Global Burden of Disease Study 2017）的數據，警告全球年齡結構的一大轉變。隨著人類壽命延長以及生育率下滑，預期在2100年時80歲以上人口為5歲以下人口的二倍。

該報告並預測，2100年時，5歲以下人口為4.01億人，比2017年的6.81億人萎縮41％。80歲以上人口達8.66億人，比起2017年的1.41億人高出六倍。

工作年齡人口急速下滑，也將導致經濟規模大幅轉變。中國預料在2035年將取代美國，成為全球國內生產毛額（GDP）最高的國家。

不過，倘若美國移民持續支撐該國勞動力，美國2098年可重返GDP最大國寶座，反觀中國在2050年後人口將急遽下滑。

報告指出，印度是少數、或唯一能在本世紀維持工作年齡人口的亞洲國家，到世紀末時，該國GDP將從目前的全球第

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Falling fertility rates to trigger ‘major shifts’ in economic power, research predicts.

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