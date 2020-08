東北亞｜魂斷麻浦大橋

麻浦大橋是著名的「死亡之橋」, 已故首爾市長朴元淳曾號召名人在護欄寫上防自殺語句,讓失意者自殺前再想想, 然而,朴元淳卻以自殺結束生命,讓首爾市政府決定消去所有字句。

韓國麻浦大橋護欄上的「溫語柔句」,「曾經」是到首爾一遊的旅者留影的著名景點,說「曾經」是因為橋還在,但所有「溫語柔字」將被首爾市政府消除。

麻浦大橋,是韓劇裡常有的場景,不管是韓劇裡,還是現實裡,都是失意決定結束生命時會選擇的地點,韓劇《W-兩個世界》中男主角李鍾碩企圖自殺的地方,就在麻浦大橋。麻浦大橋也因此被韓國人稱之為「過不去的橋」、「死亡之橋」。

為讓「死亡之橋」蛻變為「生命之橋」,2013年時首爾市政府找來作家、名人、韓流明星、運動名人等在大橋的護欄上寫上「防自殺」的溫語柔句,例如:「沒有特別的事吧?」、「不說也知道」、「想想世上美好的事」等等。

種種措施就為防自殺

為了防自殺,首爾市政府府還在橋中央設了一個看起來像慈祥如父者安慰年輕人的的雕像,更安裝了「SOS緊急電話亭」,為的就是要盡一切方式,防止自殺。

當時還在世的市長的朴元淳也寫下了:「讓我們靜下心重新來過,幸運只是一時在打瞌睡」類似心靈雞湯的話,藉此安慰失意者並防範自殺。然而,很諷刺的是,希望失意者不要自殺的朴元淳,卻在今年7月9日以自殺的方式結束生命,這讓首爾市民看到他生前留下的「防自殺」的語句,感到刺眼,進而在市府的留言板中表明:「不舒服」!

首爾市政府因此決定將橋上的字句消去。不過,首爾市府決定消去橋上字句,並不全然是因為朴元淳自殺,是因為用溫語柔句防自殺的效果不大,甚至還有反效果。

依據首爾市政府公開的資料,在麻浦大橋護欄上寫下「防自殺」語句前的2012年,只有15人在麻浦大橋上跳江自殺,但是,在護欄上寫下防自殺的溫語柔句後,2013年卻倍增到93人、2014年再增一倍為184人。

護欄溫語柔句導致反效果

為什麼「心靈雞湯」式的防自殺溫語柔句會產生反效果?專家分析指出,橋上的文字對一般正常人來講,可能是溫暖的,但是對一個想要自殺的人而言,每個字句都很刺眼,特別是看到「你很會游泳嗎?」、「哈哈哈哈哈…」的文字時,即使不跳江自殺,也可能很想一頭撞死在護欄上吧?

「你很會游泳嗎?」、「哈哈哈哈哈…」這類自以為幽默的文字,第一波就被消去了,因為對自覺不幸的人來說,這些話無疑是給了他們致命的一擊。

只是為什麼失意者都選麻浦大橋自殺呢?首爾市政府城市安全辦公室分析結果是:一是,靠近大都會中心,連接汝矣島與首爾北部;二是靠近地鐵站。

不過,當首爾市政府從2016年開始把護欄從1.5米架高到2.5米後,從麻浦大橋跳江自殺的人數開始逐年下降,2016年時有211人,2017年減為163,到2018年再減為148人。也就是說,把護欄架高遠比寫「防自殺」文字有用。

所以,首爾市政府決定今年內將橋上所有「文字」消除,改為架上更為實際的高高的護欄。

