北美｜塑膠垃圾充斥海洋

最新報告指出,儘管科學家呼籲各國與企業投入更多努力減塑, 但預料每年流入海洋的塑膠垃圾將持續增加, 到2040年上看2,900萬噸。

根據權威學術期刊《科學》(Science)刊登的最新研究指出,全球流入海洋的塑膠物大幅增加,對環境造成破壞,使無數海洋生物面臨威脅。該報告提及,儘管企業投注於減塑的努力,但仍無法阻擋塑膠廢棄物持續增加的趨勢。

該研究報告預估,從2016年到2040年,流向大海的塑膠數量將增加將近三倍,即便企業與政府皆達到他們減少塑膠垃圾的承諾,但到2040年也只能讓塑膠垃圾減少7%。

此報告由非盈利機構皮尤慈善信託(Pew Charitable Trust)與永續顧問公司SYSTEMIQ共同發布,內容提到多項減少塑料的措施,呼籲企業與政府能夠投入更多心力,降低塑膠品的使用。

減塑意識 成人類共識

由17位來自不同地區的專家學者利用數據進行研究,開發一套稱之史上首創的全球塑膠供應鏈模型,應用於塑膠品從生產、消費到丟棄的過程,透過這些措施,估計可使流入海洋的塑膠垃圾減少逾八成。

這些措施包括引導數十億美元的塑膠產能的投資轉至其他替代材料、提升開發中國家的回收設備與擴大垃圾收集、減少塑膠使用、增加回收、改善垃圾管理等方面。

研究人員指出,倘若毫無行動,每年流入海洋的塑膠垃圾將不斷增加,從2016年的1,100萬噸,到2040年飆升至2,900萬噸,以全球海岸線來看,屆時平均每公尺有50公斤的塑膠垃圾。此外,這段期間累計共有6億噸的垃圾流入海洋,約合300萬隻藍鯨的體重。

在消費者與監管機關的壓力下,全球許多重量級消費者商品企業皆承諾讓包裝材料再利用、回收或在五年內可堆肥分解。企業也大多強調產品包裝利用更多回收材質,而且還以此作為賣點吸引顧客。

疫情下 口罩也充滿海灘

不過,環保人士認為這些承諾根本不夠,因為企業只是聚焦於回收塑膠,而非減少使用,像是沃爾瑪、雀巢、寶僑等大企業曾表示,規劃減少不必要的包裝,使用可再利用的容器,但卻很少公布減塑的目標數量。

報告指出,全球每人的塑膠使用量大幅增加,是海洋塑料污染日益惡化的原因。此外,企業大量採用無法回收的塑膠以及多國廢棄物管理不當,也是塑料大增的元凶之一。

皮尤慈善信託(Pew Charitable Trusts)資深經理、該報告共同作者Winnie Lau表示,塑膠污染是影響每個人的問題,「倘若什麼都不做,情況將更糟糕」。

另據國際固體廢棄物協會(International Solid Waste Association,ISWA)指出,在新冠病毒期間,一次性使用的塑膠消耗量激增。在亞洲偏遠海邊,無數口罩、乳膠手套被沖上岸。由於疫情使線上購物與外送餐點需求大增,這讓丟入全球垃圾掩埋場的外賣餐盒和網購包裝數量已創新高。

