北美｜美國全民炒股時代

居家避疫令讓美國人被迫宅在家, 百無聊賴之下利用股票交易app當起當沖客,數百萬散戶湧入撐起美股半邊天, 投資績效甚至打敗基金經理人。

封鎖令下大家只能關在家防疫,職業運動幾乎全部停擺,社交聚會也被勸阻,很多人試著當起股票操盤手,爭相利用當沖交易應用程式,排解防疫封鎖期間的無聊孤寂感,造就美國股市數百萬散戶大軍。

今年3月,線上券商億創理財(E*Trade Financial Corp)的開戶數就高達26.05萬,比歷來的全年紀錄還多。億創理財的新進對手、主打免費交易軟體竄紅的羅賓漢(Robinhood),第一季新增的開戶數達到300萬創新紀錄。

美國克里夫蘭26歲租車公司員工威廉斯(Trae Williams),兩年前就開始用羅賓漢交易軟體,但直到新冠疫情大流行後,他才有較多閒暇時間專注做投資。

散戶大軍上回席捲股市,要追溯到1990年代末網路泡沫破滅前夕,即便是虧損的科技公司,股價也被捧上天,還形成當沖客全職炒股的文化。

社群媒體 成交易平台

這回在社交媒體推特、語音聊天軟體Discord等數位社群的推波助瀾下,散戶蜂擁搶進股市的盛況更是有過之無不及,投資人將社群媒體轉化成虛擬交易平台,交換炒股秘訣和情報。

疫情爆發前,馬里蘭州38歲不動產經紀人威斯瓦薩姆(Sharmila Viswasam),都將錢存到401(k)退休金帳戶,從未想過要投資,更別說從事當沖交易,而今她每天的股票交易金額有數千美元之譜。

丟了工作後領的失業救濟金,不夠她支應生活開銷,老闆建議她試著做當沖交易。她讀了《傻瓜交易》(Trading for Dummies)這本書,也看了YouTube的教學視頻,就在億創理財開戶勇闖股市。

她多半掃進每股交易價不到5美元的低價股,一二天內就脫手,亞馬遜這類熱門選股標的從不考慮,因為股價貴且每天波動不大。她買股成本2.5萬美元,截至7月初持股總值達6.5萬美元。

像威斯瓦薩姆這樣的散戶投資人,在金融市場上愈來愈具影響力。知名造市商Citadel Securities執行服務主管梅卡內(Joseph Mecane)指出,今年散戶的交易量是平常水準的2倍有餘。現今整體股市活動中散戶占了五分之一,在交易高峰時段,參與其中的有四分之一是散戶。

散戶瘋炒股 有好有壞

分析師表示,散戶爭相進入股市炒股,助一些個股一飛沖天。標普500指數已自3月的低點回彈超過40%,高盛集團指出,散戶瘋買的股票標的,報酬率通常勝過避險基金及共同基金的大部分持股。

但散戶投資人的投資績效仍有令人憂心之處,若干學術研究證明,散戶試圖打敗大盤還是面臨不少挑戰。巴克萊集團檢視羅賓漢客戶3月到6月初的交易後做出結論,愈是被散戶鎖定的個股,表現就愈糟。

受到免手續費的誘惑,塞利馬杰(Granit Selimaj)18歲生日當天在羅賓漢開戶,他入手遊戲商Zynga的零股,然後旋即脫手。之後為了擴大獲利,向羅賓漢申請開選擇權交易帳戶,其實選擇權怎麼玩他根本一知半解,羅賓漢居然也批准了。

就有年輕散戶在羅賓漢平台玩選擇權玩出人命,伊利諾州20歲大學生柯恩斯(Alex Kearns)赫見自己帳戶出現鉅額虧損,竟在6月選擇輕生,輿論議論紛紛,主管機關也準備對這類線上交易平台加強監管。

精句選粹

Bored,isolated and out of work amid the pandemic,millions of Americans are trying their hand at trading stocks.

