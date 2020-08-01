大陸｜中美角力延燒火星

中國發射「天問一號」火星探測器， 美國也在月底發射「毅力號」， 全球火星探測競賽已拉開序幕。

2020年夏天是地球距離火星最接近的時間，同時也是兩年一次的火星探測「窗口期」。全球強國更在此期間相繼展開「遠征」火星之旅。

中國長征五號遙四運載火星探測任務「天問一號」探測器，23日在中國文昌航天發射場正式升空，預計將於2021年2月抵達火星，屆時探測器將在火星上進行90天的搜尋任務。若「天問一號」任務成功，將讓中國在火星探索目標上，創下壯舉。

同時，美國太空總署（NASA）的「毅力號」火星探測車也於30日發射，意味著中美兩國之間在太空競賽上更加激烈。

中國有望擠身航天強國

據悉，火星距離地球最遠可達到4億公里左右，兩個行星之間的距離即便通過光速通信也需要40多分鐘才能夠傳達。不過，火星與地球每隔26個月便會出現一次「窗口期」，屆時太陽、地球、火星將位於一條直線上，地球與火星的距離也將在此期間最為接近，通常只有不足1億公里。

在此期間進行火星探測任務，為飛行路線最短，而2020年7月～8月的「窗口期」正是發射火星探測任務的有利時機。若錯過該時機，人類下次火星探測的時機點可能只能夠等到2022年。

此次「天問一號」火星探測的目標是實現火星環繞和著陸巡視。火星探測任務將一次性完成「繞、落、巡」三個目標。第一探測器要能夠對整個火星進行全球觀測；第二要降落在火星；第三探測車要在火星上巡視勘測。

值得注意的是，中國近年來在太空探索領域上不斷取得新的里程碑。中國曾在「2016中國的航天白皮書」中首次提出航天強國願景，對未來五年及今後一個時期航天發展重點和方向進行了系統闡述。根據規畫，到2030年前後，中國航天將躋身世界航天強國行列。

根據計畫，中國準備在2020年內發射嫦娥五號，實現在月球上採集樣本返回目標，這也是中國探月工程「繞、落、回」三步走戰略的最後一步。

二公司助陣 美國仍有優勢

中國還計畫在2025年實現宇航員登月。除此之外，中國太空計畫還包括：2022年前後的「小行星探測」計畫、2028年將火星樣本帶回地球的計畫，以及2029年前後的木星探測任務。而作為美國全球定位系統（GPS）的競爭夥伴，中國自主建設的北斗衛星導航系統也已經成功組網，即將實現全球服務能力。

另一方面，美國此次火星的探測任務則是收集樣本，該國並在太空探索任務中定下2024年要讓宇航員重返月球，並在2030年將人類送往火星。若觀察兩國之間的的太空競賽進程，中國的穩定政治局勢令其太空計畫制定了明確的目標，而美國的NASA可能會因為新政府的出現而改變任務。但美國擁有SpaceX和Blue Origin等公司領軍，在民營太空探索領域上擁有一定的優勢。

不過，自1960年代人類開始探索火星任務以來，已有超過一半的任務以失敗告終，中美兩國能否順利完成火星探索任務仍是未知數，雙方誰將在此次火星探索競賽中奪下一城仍有待後續觀察。

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