大陸｜自熱食品鎖定單身族

在新冠肺炎疫情期間， 商業嗅覺敏銳的業者掌握單身族群的消費需求，資本接連注入， 使得主打「一人食」概念的自熱火鍋等自熱食品備受市場關注。

在新冠肺炎疫情影響下，大陸自熱火鍋等一人份食品的銷量增長，機構此前預估2020年大陸自熱食品規模有望達到人民幣（下同）40億元，年增14.29％。此外，大陸民政部估計，到2021年全大陸獨居成年人將達到9,200萬人，也使得「單身經濟」成為市場焦點。

經濟觀察報報導，目前自熱火鍋市場參與者主要分三類，一類是傳統火鍋巨頭，如海底撈等業者，在既有品牌基礎上，順勢推出自熱火鍋品項，突破火鍋餐飲店的食用場景。其次是零食廠商，如三隻松鼠、來伊份等均推出自熱火鍋。還有一類是莫小仙、自嗨鍋、食族人等主打速食品項的新興品牌。

疫情間 線上訂單暴增

此前，莫小仙方面透露，疫情期間的整體銷量年增近400％。而自嗨鍋3月公布的數據顯示，其線上訂單量在疫情期間增長200％至300％。早在5月份，莫小仙、自嗨鍋、食族人於一周內同時完成融資。

食族人於5月9日完成數千萬元A輪融資，主要用於品牌營造、引進人才與通路拓展。自嗨鍋於5月11日完成由經緯中國獨家投資的逾億元B輪融資。莫小仙則於5月17日宣布已完成數千萬元A輪融資。

另一方面，在港股上市的調味品商頤海國際，是海底撈火鍋底料的獨家供應商，營收主要包括火鍋調味料、中式複合調味料及速食食品三方面。2017至2019年，頤海國際向第三方銷售速食食品收入由0.61億元增至9.78億元，2018年、2019年年增速分別為625％、120％。

近年來，餐飲業中「一人食」與「零食代餐化，正餐零食化」趨勢時常被提及。6月份，來伊份提出「新鮮零食」品牌戰略，其聯合創辦人施永雷指出，隨人們生活節奏加快，即食消費需求快速增長，少量多餐漸漸成消費者的習慣，正餐與零食的邊界正逐漸模糊。

莫小仙創辦人王正齊曾表示，目前自熱小火鍋觸及的用戶規模在1億人左右，如果以比較理想的4億用戶量來看，還有較大的成長空間。但在許多市場人士眼中，自熱火鍋在突破上還面臨一些問題，且長期增長空間有限。

長城證券金融研究所副所長劉鵬指出，自熱火鍋口味欠佳，加上有分析指出重複購買率及市場規模等問題，其未來成長空間有限。

餐飲品牌高級顧問胡茵煐則表示，此次疫情改變一部分人的消費習慣。自熱火鍋與泡麵相比口味較重，受到更多年輕人歡迎，但缺點是價格高於一般速食食品。

速食食品市場掀新熱潮

值得注意的是，自熱火鍋背後的整體速食食品市場，正面臨新的改變。據「青山資本2020中國快消品早期投資機會報告」指出，速食食品是單身、宅經濟及快節奏生活壓力下，懶人經濟的集中體現，與3至5元的傳統泡麵相比，市場更需要消費升級的產品。

中國方便食品行業報告指出，速食食品一詞曾意味廉價、方便的產品，是消費者快速填飽肚子的選擇。而消費者如今的需求已不再是單純的便利性，人們開始重視營養及品質。

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