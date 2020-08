南美｜巴西雨林砍伐加速

自巴西總統波索納洛上任以來, 亞馬遜雨林流失不斷加速, 其中今年焚毀面積很可能將大幅超越去年。

根據巴西國家太空研究所發布的最新衛星資料顯示,亞馬遜雨林流失速度正不斷加快。

資料指出,到6月30日為止的11個月期間,巴西亞馬遜雨林的毀損面積將近3千平方英里,比去年同期飆增64%,在當時約有1,772平方英里森林遭到摧毀。

巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)過去曾表示,鼓勵開墾與改善當地民眾生活水準才是保護亞馬遜雨林最好的方式,所以對國家太空研究所提供的資料準確性提出質疑。該組織的頂尖科學家去年才因為與波索納洛看法不同,而慘遭解職。

波索納洛鼓勵開發挨批

該機構一名資深科學家向媒體透露,今年亞馬遜雨林遭毀損面積,恐怕會超過去年的3,900平方英里。

環保團體與一些國外政府,曾對波索納洛的雨林政策提出抨擊,認為他鼓勵開發的做法,將使他們保護雨林的努力付之一炬。

總部位於麻州的伍茲霍爾研究中心熱帶計畫負責人柯伊(Michael T. Coe)聲稱,他們努力多年,只希望能減緩雨林開發速度,如今巴西政府卻只花費兩年,便讓亞馬遜森林大幅遭到破壞。

根據資料顯示,在波索納洛於2019年1月上任前的10年期間,亞馬遜雨林平均每年流失面積為2,507平方英里。

不過在波索納洛執政後,他積極推動修法,讓採礦業者、農民與其他人能更容易在亞馬遜進行開發。他辯稱讓更多雨林土地私有化有助環保法規的執行,但批評者卻砲轟這項做法助長非法的土地掠奪行為。

巴西副總統穆拉洛(Hamilton Mourao)、同時也身兼亞馬遜雨林政策的執行者,則重申政府保護雨林的決心。他說鼓勵亞馬遜進行開墾,可以有效抑制森林濫伐,因為相對非法的伐木與採礦,合法的開墾更容易受到管制。

穆拉洛強調,「如果我們不進行開發,保護與保育(雨林)將是不可能的任務。」

雨林面積大 難防濫墾

由於在過去11個月當中,有長達五個月時間,亞馬遜雨林遭非法砍伐與焚毀,因此當局特地派遣士兵到此地協助森林官員保護這片雨林。

巴西國防部長發言人查格斯(Adm. Carlos Chagas)向記者表示,「我們有太多土地,卻只有少數軍隊能看管此地。」

他還補充儘管困難重重,不過士兵已沒收近10萬立方英尺被非法砍伐的木材,還有501輛挖土機、卡車與用於採礦與伐木的重機具。

在同時,巴西民眾與外商企業也對巴西政府施壓,要求對非法伐木採取更多行動。

7月初,代表巴西各行各業的38家大型企業高階主管,聯合簽署一份給政府的公開信,希望政府能嚴格執法取締非法砍伐行為。部分環保團體則呼籲消費者抵制巴西農業產品。

巴西政府過去努力吸引外資前往亞馬遜投資,像是種植可生產巧克力的可可樹等,無意保護整個雨林不受任何破壞。

精句選粹

Deforestation in Brazil’s Amazon is accelerating, despite military deployment aimed at curbing illegal logging.



