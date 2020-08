歐洲｜歐洲科技業崛起

疫情帶來網路消費需求, 讓部份歐洲科技公司崛起, 歐洲不再是網路股無法生存的荒蕪之地。

新冠肺炎肆虐全球,除了亞馬遜等美國科網企業成疫情大贏家外,部份規模小許多的歐洲數位化公司像Just Eat Takeaway、Adyen和Prosus也趁勢而起,讓人注意到歐洲科技業正崛起。

荷蘭成科技中心



這三家歐洲科技公司都有一個共同點,就是總部位於荷蘭首都阿姆斯特丹,當地已被外界視為歐洲重要的科技中心。

美食外送平台Just Eat Takeaway(JET)6月宣布,同意以約73億美元收購美國同業Grubhub。

雖然JET業績在疫情爆發初期並不穩定,但隨著疫情愈來愈嚴重,促使大家在家裡找美食外送以避免到公眾場所聚集後,JET的業績就以破紀錄的方式急速成長。

金融科技公司Adyen因為提供快速與交易成本低的電子支付服務,甚至在兩年前讓eBay放棄跟PayPal合作而引起矚目。

觀光業的電子支付是Adyen其中一個重要營收來源,即使疫情重挫觀光業而令Adyen也受影響,但疫情讓網購需求大增,使投資人仍然看好Adyen的產業價值不斷升高,帶動Adyen市值今年來迄7月24日止幾乎倍增至410億歐元。

從事電子支付、金融科技到美食外送等多元化業務的Prosus,去年在荷蘭上市後,現在號稱是歐洲最大的消費者網站。其市值迄7月24日止即將近1,340億歐元。

Prosus市值能逾千億歐元,主要是該公司是大陸騰訊(市值約1,820億歐元)的最大股東,持有後者約31%股權。

Prosus規模不斷壯大主要來自其龐大投資,而不是靠自身經營事業的業績增長,這情況跟日本軟體銀行的成長模式類似。

但這種靠投資來壯大的情況,在疫情爆發後出現轉變。因為Prosus的美食外送、電子支付和網上分類廣告等業務量在疫情期間暴增。

Prosus全球支付業務部執行長希列艾許奇(Mario Shiliashki)說,疫情爆發令許多國家採取封閉措施,迫使像波蘭和哥倫比亞等國家的小企業,也要採用數位支付平台來讓業務繼續運作,使Prosus的PayU業務量激增。

外界認為這些科技公司會在荷蘭崛起,跟阿姆斯特丹的科技文化有莫大關係。當地很早就吸引像飯店訂房網站Booking.com等網路產業先驅在這裡發展業務。

在許多歐洲網路科技業者快速崛起之下,不少歐洲城市逐漸成為科技重鎮。像新鮮食材配送先驅HelloFresh、美食外賣平台Delivery Hero、和線上服飾零售商Zalando都來自德國柏林。線上超市Ocado總部就位於英國倫敦附近。

企業規模是隱憂



雖然歐洲科技業持續發展,但規模始終無法跟美國乃至中國大陸的同業相比,從而很難保住其市場競爭優勢。專家認為投資這些歐洲科技公司可能面對長期風險。

以Adyen等業者為例,其高市值得以維持的原因,是因為目前仍能守住其利基市場優勢,但由於社交距離所產生的商機,現在已有不少業者投入而令競爭愈來愈激烈,連短期內的業績能否保持住也是問題。

儘管如此,疫情帶來的商機已讓外界對歐洲科技業有不同於過往的看法。尤其在各國逐步解除封閉的防疫措施之下,全球經濟可望恢復活力,讓荷蘭等歐洲科技中心的發展前景受到注意。

像Prosus在包括騰訊強勁成長等帶動下,估計迄明年3月底止的本會計年度淨利,可望成長6.7%至約33億歐元高於市場預期。

Adyen上季營收達1億3,550萬歐元,在對公司經營前景有信心之下,決定在阿姆斯特丹市心中換新辦公室,以滿足其擴大經營的需要。

精句選粹

Europe is no longer a wasteland for internet stocks.

