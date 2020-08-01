歐洲｜西歐嚴肅對抗疫情

西歐解除封鎖令後疫情並未升溫， 因為歐洲人嚴肅看待病毒，政府多管齊下， 民眾改變社交行為，在解封後有效控制疫情。

西歐在新冠肺炎爆發初期是重災區，解封後疫情控制得相對良好，西歐政府要求民眾保持社交距離、加強衛生，和必要時戴口罩，三管齊下成功控制解封後的疫情。

當西歐國家春季起逐步解除封鎖令時，外界普遍預期確診案例將急速增加，但解封數個月以來，即使民眾上酒吧、餐廳，以及到人滿為患的海灘，上述悲觀預測並沒有成真。

美國解封後疫情再次升溫，迫使多州重新頒布封鎖措施，相較之下，歐洲解除封鎖令後大致按照計畫發展。

三管齊下有效控制疫情

西歐多國政府致力於讓人民遵守三個簡單的方法：盡可能保持社交距離、加強衛生，和必要時戴口罩。三管齊下讓民眾的社交行為出現明顯改變，進而抑制疫情擴散。

佛羅里達大學義大利籍病毒學家卡普亞（Ilaria Capua）表示：「歐洲民眾清楚要做什麼，他們嚴肅看待此事。各國處理新冠肺炎危機的方法各不相同，但歐洲沒有人認為疫情無關緊要。」

專家指出，很重要的是，西歐國家大幅降低確診人數後，仍繼續禁止舉辦大型集會，例如足球賽和音樂會等被視為是疫情溫床的活動。反觀美國部分州強制民眾戴口罩和禁止大型集會，但部分州並未如此。

西歐在3月和4月時疫情相當嚴重，政府不得已宣布封城防疫。解封後儘管歐洲出現零星疫情，例如巴爾幹國家和西班牙東北部，但歐洲前三大經濟體德國、法國和義大利的新增確診人數則持續下降。

德國疾病控制中心羅伯特科赫研究所（Robert Koch Institute）教授韋勒（Lothar Wieler）受訪時表示，許多民眾改變社交行為，讓我們止住第一波疫情擴大。

西歐新增確診人數下降後，公衛主管機關開始將重心放在篩檢和隔離感染者，以及追蹤和檢測接觸者。

扭轉疫情 從正視病毒開始

德國訓練數百人做全國性的接觸追蹤，其中有許多人是醫學院的學生。德國的接觸追蹤應用程式推出一個多月，下載次數便將近1,600萬次。德國的篩檢能力一周可達逾110萬次，實際檢測平均每周將近30萬次。

約翰霍普金斯大學衛生安全中心資深學者努佐（Jennifer Nuzzo）表示：「美國推行我們必須與病毒共存，我們無計可施的概念，但這並非事實，歐洲向我們證明，人類可以扭轉疫情。」

許多西歐國家透過封城有效降低疫情擴散，並提升公衛能力，追蹤和探查出新的確診案例，反觀美國部分州的處理能力就相對落後。

哈佛全球衛生研究所主管吉哈（Ashish Jha）表示：「歐洲與美國最主要的差異在於，歐洲認真看待新冠肺炎病毒，而美國並沒有。我們沒有建立檢測和追蹤計畫，部分地區甚至沒有壓低確診人數。」

吉哈表示：「當我看歐洲的防疫手法，對抗疫情不是靠單一方法，而是要多管齊下。抗疫沒有什麼特效藥，都是從認真看待病毒開始，而且不做空談。」

精句選粹

As a surge in cases forces a number of U.S. states to reimpose restrictions, Europe’s reopening is for the most part going according to plan.



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