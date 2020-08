歐洲｜西歐嚴肅對抗疫情

西歐解除封鎖令後疫情並未升溫, 因為歐洲人嚴肅看待病毒,政府多管齊下, 民眾改變社交行為,在解封後有效控制疫情。

西歐在新冠肺炎爆發初期是重災區,解封後疫情控制得相對良好,西歐政府要求民眾保持社交距離、加強衛生,和必要時戴口罩,三管齊下成功控制解封後的疫情。

當西歐國家春季起逐步解除封鎖令時,外界普遍預期確診案例將急速增加,但解封數個月以來,即使民眾上酒吧、餐廳,以及到人滿為患的海灘,上述悲觀預測並沒有成真。

美國解封後疫情再次升溫,迫使多州重新頒布封鎖措施,相較之下,歐洲解除封鎖令後大致按照計畫發展。

三管齊下有效控制疫情

西歐多國政府致力於讓人民遵守三個簡單的方法:盡可能保持社交距離、加強衛生,和必要時戴口罩。三管齊下讓民眾的社交行為出現明顯改變,進而抑制疫情擴散。

佛羅里達大學義大利籍病毒學家卡普亞(Ilaria Capua)表示:「歐洲民眾清楚要做什麼,他們嚴肅看待此事。各國處理新冠肺炎危機的方法各不相同,但歐洲沒有人認為疫情無關緊要。」

專家指出,很重要的是,西歐國家大幅降低確診人數後,仍繼續禁止舉辦大型集會,例如足球賽和音樂會等被視為是疫情溫床的活動。反觀美國部分州強制民眾戴口罩和禁止大型集會,但部分州並未如此。

西歐在3月和4月時疫情相當嚴重,政府不得已宣布封城防疫。解封後儘管歐洲出現零星疫情,例如巴爾幹國家和西班牙東北部,但歐洲前三大經濟體德國、法國和義大利的新增確診人數則持續下降。

德國疾病控制中心羅伯特科赫研究所(Robert Koch Institute)教授韋勒(Lothar Wieler)受訪時表示,許多民眾改變社交行為,讓我們止住第一波疫情擴大。

西歐新增確診人數下降後,公衛主管機關開始將重心放在篩檢和隔離感染者,以及追蹤和檢測接觸者。

扭轉疫情 從正視病毒開始

德國訓練數百人做全國性的接觸追蹤,其中有許多人是醫學院的學生。德國的接觸追蹤應用程式推出一個多月,下載次數便將近1,600萬次。德國的篩檢能力一周可達逾110萬次,實際檢測平均每周將近30萬次。

約翰霍普金斯大學衛生安全中心資深學者努佐(Jennifer Nuzzo)表示:「美國推行我們必須與病毒共存,我們無計可施的概念,但這並非事實,歐洲向我們證明,人類可以扭轉疫情。」

許多西歐國家透過封城有效降低疫情擴散,並提升公衛能力,追蹤和探查出新的確診案例,反觀美國部分州的處理能力就相對落後。

哈佛全球衛生研究所主管吉哈(Ashish Jha)表示:「歐洲與美國最主要的差異在於,歐洲認真看待新冠肺炎病毒,而美國並沒有。我們沒有建立檢測和追蹤計畫,部分地區甚至沒有壓低確診人數。」

吉哈表示:「當我看歐洲的防疫手法,對抗疫情不是靠單一方法,而是要多管齊下。抗疫沒有什麼特效藥,都是從認真看待病毒開始,而且不做空談。」

精句選粹

As a surge in cases forces a number of U.S. states to reimpose restrictions, Europe’s reopening is for the most part going according to plan.



延伸閱讀